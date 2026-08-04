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Vinícius revela os bastidores de sua primeira conversa com Mourinho: pediu 3 coisas

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Retorna aos treinos do Real Madrid após o descanso da Copa do Mundo

Vinícius Júnior, astro do Real Madrid, revelou os bastidores do primeiro encontro com o técnico português José Mourinho, afirmando que ele lhe pediu três coisas.

Vinícius retornou aos treinos do Real Madrid após o fim do período de descanso que teve depois de sua participação com o Brasil na Copa do Mundo de 2026.

Os holofotes se voltaram para Vinícius em meio à grande polêmica sobre seu futuro no Real Madrid, diante do término de seu contrato após uma temporada, da ausência de um acordo sobre sua renovação até o momento e do desejo do Arsenal de contratá-lo neste verão.

Vinícius falou ao canal de televisão do Real Madrid: "Conheci o novo treinador e os novos jogadores e treinei com afinco".

E prosseguiu: "Mourinho me pediu para ser feliz, alegre e jogar futebol com o meu estilo próprio".

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Vale lembrar que relatos da imprensa indicaram que Vinícius se reunirá nas próximas horas com os dirigentes do Real Madrid para resolver a questão da renovação de seu contrato.

Os relatos apontam que o Real Madrid pode ser obrigado a vender o astro brasileiro, caso não se chegue a um acordo sobre a renovação do contrato, para não perdê-lo de graça após a próxima temporada.


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