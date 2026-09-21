Aumenta a pressão sobre o brasileiro Vinícius Júnior dentro do Real Madrid, diante da queda de seu rendimento e da ausência das atuações esperadas dele, apesar de ter conquistado um novo contrato que se estende até 2032, em meio à expectativa quanto à postura do técnico José Mourinho em relação à continuidade dessa queda.

De acordo com o jornal espanhol Sport, Vinícius Júnior renovou seu contrato neste verão até 2032, após longas negociações, e chegar a um acordo não foi tarefa fácil, mas o jogador brasileiro conseguiu alcançar seu objetivo, obtendo a extensão do vínculo com valores astronômicos.

José Mourinho recebeu bem o anúncio da renovação de contrato, depois de se convencer de sua capacidade de fazer o jogador render 100% do seu melhor. Ainda assim, a condição física e técnica de Vinícius está completamente distante do nível ideal condizente com o salário esperado dele.

Vinícius marcou apenas um gol em 8 partidas, sendo 7 jogos no Campeonato Espanhol e uma partida na Liga dos Campeões da Europa, e seu único gol veio durante a goleada sobre a Real Sociedad por 4 a 1.

E apesar de o técnico sempre defendê-lo perante os meios de comunicação, suas atitudes dentro de campo refletem uma postura diferente, já que Mourinho o substituiu no domingo durante o confronto do dérbi, depois de a equipe ter sido obrigada a completar a partida com dez jogadores após a expulsão de Huijsen.

E foi Diomande o jogador escolhido pelo técnico, tendo o dono da transferência avaliada em 140 milhões de euros recebido a oportunidade de participar, e ele se mostrou, no mínimo, mais ativo do que Vinícius, que careceu de eficácia ofensiva e esteve completamente ausente das funções defensivas.

Comportamento ruim no dérbi

Vinícius não deu o apoio defensivo necessário a Cucurella, fazendo com que Giuliano Simeone dominasse o lado direito do Atlético de Madrid.

E com Mbappé jogando e presente no mesmo ritmo, assim como Bellingham, Vinícius foi o astro escolhido para ser substituído.

Vinícius aceitou a decisão de Mourinho de forma positiva, em uma cena completamente diferente de sua atitude em relação a Xabi Alonso durante a partida do Clássico na temporada passada, quando demonstrou insatisfação por ser substituído.

Vinícius sabe que Mourinho não é um adversário fácil de lidar e, por isso, não buscará criar problemas com seu técnico, ao menos por enquanto.

O jogador já havia sido substituído também durante o confronto contra o Elche, mas em circunstâncias completamente diferentes, pois o placar indicava vantagem do Real Madrid por 2 a 0, e parecia que a partida caminhava para a definição, antes de as coisas se complicarem nos minutos finais.

O atacante do Real Madrid precisa recuperar seu nível rapidamente, caso contrário, a paciência da torcida pode se esgotar, e talvez a situação se estenda também ao técnico.

A torcida do estádio Santiago Bernabéu já vaiou o jogador em diversas ocasiões, além de algumas de suas atitudes fora de campo não serem bem aceitas.

A decisão de Vinícius, ao lado de Mbappé e Konaté, de vestir uma camisa de apoio a Ceuta não agradou a uma grande parcela da torcida do Real Madrid.

Grande decepção

Vinícius tem 26 anos e é uma figura bastante polêmica, e o presidente Florentino Pérez já se viu obrigado a lidar com uma situação difícil envolvendo o jogador, depois de este ameaçar sair, o que levou à deterioração da relação entre as duas partes.

Vinícius conseguiu alcançar seu objetivo de obter um contrato extremamente vultoso, mas atualmente não apresenta o nível que se esperava dele, o que causou uma grande decepção.

Carlo Ancelotti convocou o jogador para os próximos amistosos da seleção brasileira, na qual disputará duas partidas em solo australiano contra a seleção local, além de outro confronto contra a Índia em Calcutá.

Essas partidas podem ajudar o jogador a recuperar a confiança em si mesmo, longe do ambiente que cerca o Real Madrid, e isso, no mínimo, é o que espera José Mourinho, que aguarda ver o astro brasileiro novamente em sua melhor forma.

Os dias em que alguns pediam que Vinícius recebesse a Bola de Ouro ficaram muito distantes, pois, depois de ter sido um forte candidato a vencer o prêmio em 2024, seu nome está agora completamente fora do centro das atenções.

E nos gramados, o jogador passou a ter que suportar os gritos da torcida contra ele com a expressão "bola de praia", mas o mais difícil é que a própria torcida de seu time passou a mirá-lo.

Vinícius não tem outra opção senão mudar seu comportamento para recuperar a confiança da torcida, mas Mourinho não será tolerante com ele caso quebre a disciplina ou demonstre falta de comprometimento dentro de campo.



Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns do "Kooora"