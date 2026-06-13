Vinícius: O Marrocos perdeu a final da Copa Africana das Nações... e não vou revelar o plano do Brasil

Vinícius Júnior, estrela do Real Madrid e da Seleção Brasileira, comentou sobre o clima em torno da organização da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, no Canadá e no México.

O torneio tem sido alvo de muitas críticas, devido às dificuldades enfrentadas por jogadores e árbitros para entrar nos Estados Unidos.

Vinícius disse, em entrevista coletiva divulgada pelo jornal espanhol “AS”: “Os acontecimentos em torno da Copa do Mundo? Acho que é um assunto muito delicado. Esperamos que todos possam vir e torcer aqui normalmente. O futebol é para todos. Espero que todos possam aproveitar isso”.

E acrescentou: “Tenho um papel muito importante e especial na seleção... Estou representando toda a minha família e meu país na Copa do Mundo, o lugar onde sempre sonhei estar. A capacidade de estar aqui depois de todo esse tempo, depois de muitas lições e muito trabalho, só quero aproveitar a oportunidade e provar a todos que podemos ser campeões”.

E continuou: “Acho que a Copa do Mundo é diferente de todas as outras competições. A última Copa do Mundo me ensinou que precisamos estar preparados e concentrados até o último minuto da partida, porque são os pequenos detalhes que vão definir nosso caminho no torneio. Espero que possamos fazer as coisas de maneira diferente e sair vitoriosos nesses pequenos detalhes”.

E continuou: “Estou no momento mais especial e importante da minha carreira. Estou no nível físico e técnico com que sempre sonhei. Não sofri nenhuma lesão nesta temporada. Me preparei bem para chegar a este momento. Jogar com Ancelotti me dá muita tranquilidade, me dá muita liberdade e confiança para fazer tudo o que já fiz na seleção e no Real Madrid”.

E continuou: “Sem dúvida, o Marrocos evoluiu muito. É uma equipe que planeja bem os jogos e é capaz de competir com qualquer adversário. O futebol mudou muito e o Marrocos é um exemplo disso. Eles fizeram uma excelente Copa do Mundo em 2022, mas perderam na final da Copa Africana das Nações. Têm uma seleção excelente, com jogadores que atuam em grandes clubes.”

E completou: “Sem dúvida, o Marrocos pode causar uma surpresa na Copa do Mundo, exatamente como fez no último torneio... Eles estão evoluindo muito. Será um jogo fantástico contra eles”.

E continuou: “A seleção brasileira evoluiu nos últimos meses, mas na Copa do Mundo tudo começa do zero. Não importa quem chegou à última final ou quem venceu a Copa América. O que importa é o que vai acontecer a partir de amanhã... Estamos aqui para fazer história e apresentar um torneio fantástico”.

E acrescentou: “Ser indicado ao prêmio de melhor jogador da Copa do Mundo? Não estou aqui para ser o melhor jogador do torneio, estou aqui para levar o Brasil de volta ao topo. Disputei mais partidas e tenho mais experiência do que na última Copa do Mundo, e estou aqui para fazer um torneio incrível”.

E acrescentou: “Acho que nos comprometemos e nos adaptamos muito bem aos jogadores que temos na seleção. É uma pena a perda do Wesley, e desejamos a ele uma rápida recuperação o mais rápido possível. Quanto à nossa forma de jogar, não vou dizer nada, porque o Marrocos pode descobrir nossa estratégia, mas não importa como entraremos em campo e quem jogará, pois temos um elenco muito competitivo para fazer uma Copa do Mundo fantástica”.

E concluiu: “O técnico sempre diz que devemos jogar com o máximo de concentração, porque a Copa do Mundo é decidida por pequenos detalhes. Temos 26 jogadores que darão tudo de si pelo nosso país e farão o que o técnico nos pedir.”