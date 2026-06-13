Vinícius: O Brasil está aqui para conquistar o título da Copa do Mundo

Vinícius Júnior, astro da Seleção Brasileira e do Real Madrid, enviou uma mensagem de otimismo aos torcedores da Seleção antes do início da campanha da equipe na Copa do Mundo de 2026.

A seleção brasileira se prepara para enfrentar o Marrocos nas primeiras horas deste domingo, na primeira rodada da fase de grupos.

Vinícius Júnior disse, em declarações destacadas por Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, em sua conta na rede “X”: “Estamos aqui para ganhar a Copa do Mundo. Nada mais importa. Essa é a nossa única missão”.

Ele acrescentou: “Temos oito partidas pela frente; posso mudar o rumo deste torneio a favor do nosso país e dos jogadores”.

E concluiu: “Não estou falando de gols ou assistências, mas de jogar bem e dar confiança à equipe... Não importa quantos gols eu marque. O que importa é até onde vamos chegar”.

A seleção brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo, ao lado de Marrocos, Haiti e Escócia.