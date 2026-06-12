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Brazil Training And Press Conference - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Vinícius: Marrocos, Brasil, África... E não vou falar agora sobre o Real Madrid

Brasil x Marrocos
Brasil
Marrocos
Copa do Mundo
Vinicius Junior
A. Hakimi
Real Madrid
B. Diaz
Brasil
Marrocos
EUA
Espanha

O futuro de Vinícius no Real Madrid ainda não está definido

Vinícius Júnior, astro da seleção brasileira, elogiou a força da seleção marroquina antes do esperado confronto entre os Leões do Atlante e a Seleção, amanhã, sábado (horário da costa leste dos EUA), na Copa do Mundo de 2026.

“A seleção marroquina tem todo o direito de ser chamada de ‘Brasil da África’”, disse Vinícius durante a coletiva de imprensa que antecedeu o jogo.

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E o astro do Real Madrid continuou: “A seleção marroquina evoluiu muito no mundo do futebol, e todos conhecem sua força... especialmente por contar com jogadores de destaque, como Ibrahim Díaz e Achraf Hakimi. Nós também estamos preparados para este jogo e sabemos muito bem o que nos espera”

Copa do Mundo
Brasil crest
Brasil
BRA
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Marrocos
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Sobre seu futuro no Real Madrid e a possibilidade de renovar seu contrato com o clube espanhol, Vinícius disse: “No momento, estou focado no Brasil... Falarei sobre o Real Madrid quando a Copa do Mundo terminar e a próxima temporada começar”.

O Brasil enfrentará o Marrocos na primeira rodada da disputa do Grupo C, que também conta com o Haiti e a Escócia.

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