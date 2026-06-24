Vinícius lidera a escalação do Brasil contra a Escócia... Qual é a situação de Neymar?

Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, divulgou uma escalação repleta de estrelas para o confronto contra a Escócia, válido pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção brasileira lidera o grupo com 4 pontos, enquanto a Escócia chega ao jogo na terceira posição, após somar um ponto.

As escolhas do técnico italiano combinam solidez defensiva e criatividade no ataque: Alisson defende a meta da “Seleção”, e à sua frente está um quarteto defensivo de peso, liderado pela dupla Gabriel Magalhães e Marquinhos na zaga.

Nas laterais, o ex-técnico do Real Madrid escolheu Danilo na direita e Douglas Santos na esquerda, para garantir profundidade e dar liberdade de avanço aos laterais.

No meio-campo, o equilíbrio se impôs com um trio que combina força e habilidade, liderado por “A Rocha” Casemiro como volante, ao lado de Bruno Guimarães, que dá dinamismo ao meio-campo, e o talentoso meia-atacante Lucas Paquetá, em uma combinação que visa dominar a área de jogo e conectar as linhas.

Já o ataque se mostrou temível sob todos os aspectos, com um trio ofensivo veloz e imprevisível liderado por Vinícius Júnior, ponta do Real Madrid, ao lado de Matheus Cunha, o ágil ponta-de-lança, e do promissor Ryan, que completa o triângulo do terror brasileiro.

O nome de Neymar da Silva apareceu pela primeira vez na lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026, mas Ancelotti decidiu mantê-lo no banco de reservas desde o início da partida.

A escalação completa do Brasil incluiu os seguintes nomes, segundo o site da Federação Internacional de Futebol (FIFA):

Goleiros: Alisson.

Defesa: Gabriel Magalhães – Marquinhos – Danilo – Douglas Santos.

Meio-campo: Casemiro – Bruno Guimarães – Lucas Paquetá.

Ataque: Vinícius Júnior – Matheus Cunha – Ryan.