Vinícius Jr. faz dois gols na Champions e tem temporada mais artilheira no Real Madrid

O brasileiro, brilhante na Liga dos Campeões, decidiu contra o Shakhtar e nem precisa mais entrar em campo para bater seus recordes

Vivendo a melhor fase de sua carreira até o momento, Vinícius Jr. brilhou mais vez em uma tarde de Liga dos Campeões e já pode dizer que faz sua melhor temporada no Real Madrid. Mesmo se não entrar em campo em mais nenhum confronto.

Isso porque com os dois gols diante do Shakhtar, o brasileiro alcançou sete tentos e já garantiu que fará, em 2021/22, sua temporada mais goleadora no Real.

Titular e protagonista no clube merengue, Vinícius Jr. parece ter deixado as críticas para trás. Se em outros anos até mostrava talento, belos dribles e velocidade, mas pouco conseguia fazer na frente do goleiro, o brasileiro vem se mostrando cada vez mais frio contra os arqueiros adversários.

Um de seus gols contra o Shakhtar exemplfica isso: após fazer fila e passar por três adversários, o atacante, ao invés de finalizar de qualquer jeito, teve todo o cuidado de olhar, pensar e achar uma finalização indefensável, tirando qualquer possibilidade para que Trubin fizesse a defesa.

Poucos minutos depois, deu uma assistência para que Rodrygo fizesse o quarto gol e acabou de vez com as chances dos ucranianos. Ou seja: ao mesmo tempo que vai marcando mais e mais gols, não perdeu a veia de grande assistente, deixando seus companheiros na cara do gol e aproveitando de sua velocidade para decidir partidas.

Os resultados disso são um aumento súbito em sua média de gols - e ainda estamos no começo da temporada:

Temporada Jogos Gols marcados 2018/19 31 4 2019/20 38 5 2020/21 49 6 2021/22 11 7

O Real Madrid de Vinícius Jr. volta aos gramados neste domingo (24), contra o Barcelona, no primeiro 'El Clásico' da temporada, em partida válida da La Liga. E já sabemos o que podemos esperar do jovem de 21 anos: gols, assistências e belas jogadas.