O que é hat-trick no futebol?

O termo, que passou a ser um dos mais populares do mundo da bola, tem origens antigas... e mágicas

O grande artilheiro empilha gols. Um, dois... e quando atinge o terceiro o termo já vem quase de forma automática: hat-trick. É desta forma que, primeiro em inglês e depois globalmente, passou a ser tratado a situação em que um jogador marca pelo menos três gols em uma única partida. Mas por que é chamado assim?

Se em território brasileiro o programa de TV Fantástico, da Globo, ganhou notoriedade ao presentear o artilheiro dos três gols em um só jogo com a oportunidade de escolher uma música para embalar os lances no VT de domingo, o termo Tripleta era o utilizado em territórios de língua espanhola ou italiana. Mas não há dúvidas, hat-trick é o termo mais conhecido de todos.

De acordo com o dicionário de inglês da Oxford, o termo hat-trick foi usado pela primeira vez em 1858 em uma partida de cricket, quando um jogador inglês, chamado H.H. Stephenson, conseguiu pontuar três vezes seguidas durante um jogo pela seleção inglesa. Por causa do feito, Stephenson foi premiado com um chapéu cheio de dinheiro.

Outra explicação está nos chapéus, mais comumente cartolas, usada para truques de mágica. Chapéu em inglês significa “hat”, enquanto “trick” é truque. A tradução indica um truque de mágica, e sua relação com o mundo da bola indica o óbvio: quando alguém faz três gols em um só jogo, a sensação é de que algo de mágico acontece.