Vinícius, Júnior só no nome

O brasileiro do Real Madrid se estabeleceu de vez como um grande protagonista do futebol mundial

“Hoje, na minha opinião, ele é o jogador mais decisivo do futebol mundial”. As palavras foram ditas por Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, após a exuberante atuação de Vinícius Júnior nos 5 a 2 de seu time sobre o Liverpool, de virada e em pleno Anfield Road, no jogo de ida das oitavas de final da Champions League. O treinador italiano, sonho da CBF para o comando da seleção brasileira, já treinou nomes como Kaká, Ronaldo Fenômeno e Cristiano Ronaldo (e vamos ficar por aqui, pois a lista é longa). Conhece um protagonista quando vê um. E enxerga em Vini Júnior um protagonismo dos maiores. Com toda a razão.

Vinícius já havia conseguido o seu lugar de destaque na história do futebol justamente contra o Liverpool ao fazer, na temporada passada, o único gol da final de Champions League vencida pelo seu Real Madrid. Mas naquele então ainda era visto como um coadjuvante de Karim Benzema. Agora, não mais. Desde aquele final de maio de 2022 até o início deste 2023, Vini se estabeleceu de vez como uma estrela mundial, alguém pertencente a um grupo de excelência muito seleto.

No 5 a 2 diante do Liverpool, o Real Madrid perdia por 2 a 0, fora de casa, e Vinícius parecia ser o único vestido de branco em toda a Inglaterra a acreditar que ainda era possível reverter o quadro: marcou os dois gols para empatar o duelo ainda antes do intervalo (o primeiro em bela finalização, o segundo aproveitando falha do compatriota Alisson) e ainda deu a assistência para Benzema fechar a conta da maior derrota já sofrida pelos Reds em seus domínios em competições europeias.

Em que pese Benzema também ter marcado duas vezes e dado um passe para gol, não houve dúvidas sobre quem foi o grande protagonista merengue: em Anfield, Vini tirou o Real Madrid da escuridão e o alçou à luz. Mostrou, mais uma vez, estar iluminado.

Getty Images

Além de ser referência do clube mais glamouroso e vitorioso do planeta, a mais recente Copa do Mundo também ilustrou a imagem de Vinícius Júnior como a de um grande protagonista. O gol e as duas assistências o colocaram, ao lado de Neymar e Richarlison, como jogador com mais participações diretas em gols do Brasil no Qatar, mas também sua ausência acabou mostrando sua importância: as coisas seriam diferentes se Tite não o tivesse substituído no início do segundo tempo contra a Croácia, nas quartas de final? As atuações de Vini nos fazem pensar que, sim, com ele em campo a seleção brasileira não teria sido eliminada pelos croatas.

Vini passou a ter protagonismo no Real Madrid e na seleção brasileira, duas das maiores entidades do mundo. Mas ele ainda vai além: se transformou em uma das maiores vozes na guerra contra o racismo. Por meio de atitudes e gols, o garoto de São Gonçalo mostra maturidade digna dos mais sábios e deixa claro que pode chegar ainda mais longe: estamos vendo, muito provavelmente, a construção de um símbolo. Vale a pena seguir acompanhando esta história.