Vinícius Junior, Haaland e a tendência de jogadores que "cobrem" a marca da chuteira

As chuteiras pretas de Vini Jr causaram surpresa recentemente, mas é apenas o exemplo mais recente de mudanças no tradicional acordo de patrocínio

O atacante Vinicius Junior causou surpresa com um simples e poderoso ato de desafio durante a vitória do Real Madrid por 2 a 0 sobre o Valencia na última quinta-feira, 3 de fevereiro. Durante a primeira metade do confronto da La Liga, o brasileiro jogou com chuteiras pretas, sem a marca da Nike, patrocinadora do jogador.

Vinicius tinha apenas 13 anos quando assinou seu contrato inicial com a empresa e estendeu os termos por mais uma década em 2018. No entanto, desde que o novo contrato foi assinado, o atacante explodiu no futebol mundial.

Agora um dos jogadores mais comercializáveis ​​do planeta, o protesto de Vinicius foi em resposta a uma falta de valorização por parte da empresa. No entanto, Vinicius calçou algumas chuteiras amarelas neon da Nike para o segundo tempo e, ironicamente, isso coincidiu com uma melhora acentuada em sua exibição.

Getty/GOAL

Pouco depois de Marco Asensio ter colocado o Madrid em vantagem no placar com um impressionante chute de pé esquerdo de fora da área, Vinicius canalizou uma mistura de Gareth Bale e Thierry Henry, mostrando uma velocidade devastadora para correr e bater no canto do goleiro Giorgi Mamardashvili.

Após o incidente, uma fonte próxima ao jogador disse aoThe Athletic: "O contrato de Vini com a Nike expirou. Não temos pressa em assinar com outra marca. A chave para nós é encontrar a empresa certa que aprecie e acredite em Vini e está disposto a investir em sua marca por meio de campanhas e ativações em todo o mundo."

Os comentários oferecem um resumo claro da natureza mutável do acordo tradicional de chuteiras em 2023. Essa é uma tendência que vem se formando lentamente desde a pandemia, com as estrelas mais brilhantes do jogo buscando mais autonomia sobre sua imagem do que nunca.

Por exemplo, quando Erling Haaland fez sua primeira aparição pelo Manchester City – em um amistoso de pré-temporada contra o Bayern de Munique – ele foi flagrado usando as chuteiras adidas X SPEEDPORTAL. A aparição do atacante norueguês com as chuteiras verdes brilhantes iniciou o ciclo de especulação, com rumores de que ele estava prestes a assinar um contrato permanente com a adidas.

Em vez disso, Haaland usou o Nike Mercurial Vapor 14 em sua estreia na Premier League. Ao longo de sua jovem carreira até agora, Haaland sempre usou Mercurial, e parece apropriado que ele tenha marcado seus primeiros gols na Premier League enquanto usava sua chuteira favorita. O relacionamento de Haaland com a Nike e o Mercurial já havia sido mais formal, com um lucrativo acordo de 1 milhão de euros (5,4 milhões na atual cotação) com a gigante americana.

Esse acordo chegou ao fim no início de janeiro de 2022, e Haaland está sem um contrato oficial de chuteira desde então. O atacante parece estar gostando da liberdade. Em campo, ele pôde experimentar novas chuteiras da adidas ao lado de sua opção preferida da Nike, enquanto fora do campo, ele foi visto em novos lançamentos de cada marca, incluindo o Travis Scott x Air Jordan 1 Low “Reverse Mocha” e um colaboração recente de Liam Gallagher x adidas Spezial.

New Balance

Além disso, no ano passado, o The Athletic noticiou que Thiago (que usava adidas, Nike, chuteiras pretas e até Mizuno), Raheem Sterling e Bukayo Saka, entre outros, estariam chegando ao fim de seus contratos com a Nike.

Desde então, todos os três jogadores assinaram novos acordos – Thiago com a adidas, enquanto Saka e Sterling estão na New Balance – mas o cenário de endosso mudou drasticamente à medida que as marcas tomam uma direção diferente.

New Balance

As razões para a nova abordagem das grandes marcas nunca foram divulgadas e várias teorias foram apresentadas. O mais óbvio é o impacto financeiro do COVID-19, que atingiu duramente a Nike e a adidas e levou a um aperto geral no cinto. Nesse contexto, faz sentido se a Nike reduzir alguns de seus acordos de endosso secundário e, em vez disso, se concentrar nos grandes nomes confiáveis: Cristiano Ronaldo e Kylian Mbappé.

A Nike também estreitou seu escopo para se concentrar em jogadores que se encaixam em sua abordagem orientada por “propósito”. A marca continuou a defender Marcus Rashford e reformulou seu formato de anúncio “Dream Crazy” para celebrar o jogador do Manchester United com a linha “Os meninos de Wythenshawe não se tornam apenas campeões. Eles defendem a mudança.”

Da mesma forma, a decisão da New Balance de contratar jogadores como Sterling foi motivada pela mesma ambição e, se esses comentários ao The Athletic servirem de referência, Vinicius - um crítico franco da maneira como a La Liga lida com os casos de racismo - está procurando um acordo semelhante com seu novo patrocinador. Quando anunciou a parceria em 2021, Sterling disse que quer “continuar a fazer coisas que ajudem as pessoas, que lhes dê oportunidades e uma chance de melhorar suas vidas”. Ele continuou explicando que a New Balance compartilhava dessa visão, e foi por isso que decidiu assinar com eles, em vez dos rumores de acordos com a Jordan e a PUMA.

À medida que as grandes marcas dão um passo para trás na abordagem às vezes dispersa para endossos, elas continuarão a defender seus maiores nomes. Para a Nike, trata-se de Cristiano Ronaldo e Mbappé, enquanto a adidas tem um contrato vitalício com Lionel Messi e a PUMA assinou um grande contrato de endosso com Neymar Jr. Outros jogadores, porém, podem perder um fluxo de renda potencialmente lucrativo.

Nike

O benefício para os jogadores, se eles saírem dessa estrutura definida, é a liberdade que vem com ela. Embora Haaland agora possa escolher quais tênis usar quando quiser, ele também estará livre dos aspectos mais abrangentes de um acordo de chuteiras. Em alguns casos, isso pode ir muito além das chuteiras ou tênis usados ​​por um jogador em dias de jogo e abranger uma série de outros produtos. Se você tem contrato com uma marca como a adidas, que fabrica de desodorante a fones de ouvido, isso pode ter um grande impacto.

Escrevendo em seu blog, o advogado esportivo Daniel Geey explicou que esses negócios podem abranger tudo, incluindo “calçados esportivos, roupas e acessórios como bolsas, luvas e chapéus… [ele] também pode abranger óculos de sol, tacos de golfe, equipamentos esportivos, fones de ouvido, cuidados pessoais e produtos de higiene, relógios e acessórios eletrônicos”. Crucialmente, esse tipo de acordo também pode limitar outras parcerias para um jogador.

Claro, o contrato de inicialização pode ser um dos maiores negócios, mas se reduzir a capacidade de assinar outros endossos, o risco financeiro pode superar os benefícios. Como continua Geey, “se o acordo de chuteiras de um jogador for tão amplo para cobrir um grande número de produtos, o jogador deve estar ciente de que o escopo para entrar em acordos comerciais adicionais será limitado”.

adidas

A liberdade de um jogador não está apenas ligada à capacidade de assinar acordos comerciais. Alguns apenas gostam de ter a opção de vestir o que querem, enquanto outros gostam de não ter que seguir a linha do partido ou preferem impulsionar seus próprios projetos.

“Alguns jogadores chegam ao fim da carreira e tentam construir uma marca, mas achamos que é tarde demais”, disse o Dr. Erkut Sogut. “Você pode trabalhar com essas marcas para o resto da vida, como David Beckham ou Zinedine Zidane, ou pode construir sua própria marca, usando o tempo em que ainda está jogando ativamente para promover coisas.”

O acordo tradicional de inicialização está sendo espremido de ambos os lados. Por um lado, os fabricantes estão se concentrando em jogadores de alto nível que podem oferecer um retorno garantido, enquanto, por outro lado, os jogadores, recentemente liberados de contratos comerciais restritivos, estão saboreando a liberdade.

É improvável que os jogadores rescindam seus contratos em massa, mas cada vez mais jogadores estão mostrando que podem prosperar fora da estrutura usual. Surpreendentemente, um novo modelo para negócios de chuteiras pode beneficiar jogadores e marcas.