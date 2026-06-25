Vinícius Júnior, craque do Real Madrid, falou sobre a aposta que fez com Carlo Ancelotti, técnico da Seleção Brasileira, após seu excelente desempenho na partida contra a Escócia, na madrugada desta quinta-feira, pela terceira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Vinícius Júnior marcou dois gols, levando o Brasil à vitória por 3 a 0 sobre a Escócia. Com isso, a Seleção garantiu a liderança do grupo com 7 pontos, à frente do Marrocos apenas no saldo de gols.

De modo geral, o astro do Real Madrid vem se destacando na Copa do Mundo, tendo marcado até agora quatro gols: um contra o Marrocos e outro contra o Haiti, além dos dois contra a Escócia.

Vinícius Júnior recebeu o prêmio de melhor jogador da partida e, em seguida, falou à imprensa: “Quando empatamos com o Marrocos, conversamos sobre como os jogadores estavam evoluindo, sobre a compreensão das exigências da competição e sobre saber quais são os melhores momentos para atacar, defender e lidar com o andamento da partida”.

Ele acrescentou, segundo o jornal “As”: “Acho que fizemos nossa melhor partida hoje. A equipe, sob o comando de Ancelotti, precisa continuar evoluindo e melhorando, pois agora estamos na fase de eliminatórias, que é a fase mais importante do torneio”.

Sobre a anulação de seu gol contra a Escócia por meio do VAR, Vinícius explicou: “É uma pena que meu gol tenha sido anulado, pois seria o meu terceiro na partida. Nunca marquei três gols aqui com a seleção nacional, mas o mais importante é a vitória e a evolução da nossa equipe, pois a próxima fase está começando, e é uma fase decisiva, na qual os jogadores precisam fazer partidas excelentes e continuar evoluindo para levar o Brasil ao topo”.

Quanto à aposta com Ancelotti, seu ex-técnico no Real Madrid, ele disse: “Ancelotti me deve um presente. Prometi a ele que marcaria um gol de cabeça, e ele me disse que isso era impossível e que me daria um presente se eu conseguisse. Estou esperando”.

O segundo gol de Vinícius contra a Escócia saiu de cabeça, aproveitando um belo cruzamento do companheiro Bruno Guimarães.



