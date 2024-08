Os jogadores mais vezes convocados por Dorival Júnior para a seleção brasileira

Treinador acumula três convocações durante sua gestão na seleção brasileira; veja os jogadores

Após um período conturbado sob o comando interino de Ramon Menezes e Fernando Diniz, e com a frustração pela não contratação do italiano Carlo Ancelotti, o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, escolheu Dorival como a opção para recuperar a confiança e a competitividade da seleção. Seu primeiro grande desafio foi a Copa América de 2024, onde a seleção acabou eliminada nas quartas de final pelo Uruguai, nos pênaltis.

Agora, Dorival se concentra nas Eliminatórias, com o objetivo de garantir a vaga do Brasil no Mundial de 2026. Ainda assim, o treinador já começa a planejar seu ciclo de jogadores que provavelmente disputarão a Copa do Mundo de 2026, caso o Brasil se classifique.

Pensando nisso, a GOAL reuniu todos os jogadores que já foram convocados por Dorival Júnior.

