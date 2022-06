Vinícius Junior está perto de fechar novo contrato com o Real Madrid

A GOAL apurou que o acordo está 95% fechado. Porém, seu contrato não será estendido até 2028, como o Real Madrid desejava

O Real Madrid está perto de acertar a renovação de contrato com o atacante Vinícius Junior, segundo a GOAL pôde apurar. As partes estão otimistas e avançaram para um acordo do novo vínculo, com o jogador tendo um reajuste salarial do mesmo patamar dos principais jogadores da equipe.

A renovação está praticamente certa, restando pequenos detalhes no tempo de contrato para concluir a negociação. Quem conhece a negociação garante à GOAL que o acordo está 95% fechado e, ainda, pode ser finalizado muito em breve.

Nessa negociação, ainda está sendo discutida as condições para garantir que o contrato do atacante, que termina em 2024, não seja prorrogado até 2028, como o Real Madrid buscava. Nesse aspecto, prevalecerá o desejo do jogador, que preferiu uma renovação mais curta.

Dessa forma, Vinícius poderá renegociar um novo contrato em um futuro próximo. A GOAL vem informando há meses que a continuidade do atacante era um dos objetivos prioritários da diretoria merengue para a próxima temporada.

Getty Images

A intenção do jogador era, de fato, continuar no Santiago Bernabéu, lugar que já considera a sua casa. Na diretoria do clube, principalmente do presidente do clube, Florentino Pérez, também não havia dúvidas: Vinícius merecia melhores condições depois de sua grande temporada.

Por isso, além de prolongar o tempo de contrato, a cláusula de rescisão será aumentada para afastar qualquer clube que queira contratar o brasileiro no futuro. Obviamente, haverá uma notável melhora no salário. Vale lembrar que Vini está entre os últimos da folha salarial, recebendo cerca de 3,5 milhões de euros por temporada.

Destaque do Real Madrid nessa temporada, Vini Jr. marcou o gol que culminou no título da Liga dos Campeões contra o Liverpool, além de conquistar La Liga e a Supercopa da Espanha. O jogador, além disso, somou, ao todo, 22 gols e 16 assistências em 52 jogos nessa época.

Atualmente, Vinícius está de férias nos Estados Unidos. A ideia é que, quando voltar, assine o novo acordo com o presidente do Real Madrid, Florentino Pérez.