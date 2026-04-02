Vinícius e Valverde ficam de fora do treino do Real Madrid antes do confronto contra o Maiorca

O brasileiro Vinícius Júnior e o uruguaio Federico Valverde, ambos jogadores do Real Madrid, não participaram do treino do time, realizado hoje, em preparação para o confronto contra o Real Mallorca, no próximo sábado, pela La Liga.

O jornal “AS” informou que o treino do Real Madrid realizado hoje contou com a presença de todos os jogadores convocados para as seleções, com exceção de Valverde, a quem o clube concedeu permissão para descansar.

Valverde ficará de fora da partida contra o Maiorca devido a suspensão, e o técnico Álvaro Arbeloa terá 20 jogadores do time principal à disposição.

Vinícius voltou a Valdebebas, apesar de o clube ter lhe oferecido um dia de descanso, mas seguiu um plano específico: fisioterapia e exercícios de reabilitação, sem participar dos treinos.

Não há lesão, mas ele sofre de grande cansaço, já que disputou 55 das 57 partidas desde a Copa do Mundo de Clubes, e todos concordam que essa é a medida mais adequada.

Espera-se que ele retorne aos treinos amanhã; no entanto, ainda não está claro se ele será titular na partida contra o Maiorca ou se seu tempo de jogo será administrado antes do confronto contra o Bayern de Munique na Liga dos Campeões.

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