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Scotland v Brazil: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Hussein Hamdy

Traduzido por

Vinícius e Konya lideram o ataque do Brasil contra o Japão

Vinicius Junior
M. Cunha
Brasil
Japão
Copa do Mundo
Brasil
Japão

Um desafio difícil

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, anunciou a escalação da equipe para o confronto contra o Japão nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Ancelotti escalou um trio de ataque formado por: Ryan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.

A escalação completa do Brasil ficou assim:

Alisson – Danilo – Gabriel – Marquinhos – Douglas – Jemari – Casemiro – Paquetá – Ryan – Cunha – Vinícius Júnior.

A seleção brasileira não contará com o ponta Raphinha na partida de hoje devido a uma lesão, enquanto Neymar fica no banco de reservas.

Copa do Mundo
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Brasil
BRA
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Japão
JAP

Por outro lado, a escalação do Japão para a partida de hoje inclui:

Suzuki – Ito – Watanabe – Taniguchi – Duan – Sano – Kamada – Nakamura – Ito – Ueda – Maeda.

A seleção brasileira avançou para as oitavas de final após liderar o Grupo C com 7 pontos, superando o Marrocos no saldo de gols, enquanto o Japão se classificou ao terminar em segundo lugar no Grupo F, atrás da Holanda.

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