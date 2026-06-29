Vinícius e Konya lideram o ataque do Brasil contra o Japão

Carlo Ancelotti, técnico da seleção brasileira, anunciou a escalação da equipe para o confronto contra o Japão nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.
Ancelotti escalou um trio de ataque formado por: Ryan, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.
A escalação completa do Brasil ficou assim:
Alisson – Danilo – Gabriel – Marquinhos – Douglas – Jemari – Casemiro – Paquetá – Ryan – Cunha – Vinícius Júnior.
A seleção brasileira não contará com o ponta Raphinha na partida de hoje devido a uma lesão, enquanto Neymar fica no banco de reservas.
Por outro lado, a escalação do Japão para a partida de hoje inclui:
Suzuki – Ito – Watanabe – Taniguchi – Duan – Sano – Kamada – Nakamura – Ito – Ueda – Maeda.
A seleção brasileira avançou para as oitavas de final após liderar o Grupo C com 7 pontos, superando o Marrocos no saldo de gols, enquanto o Japão se classificou ao terminar em segundo lugar no Grupo F, atrás da Holanda.