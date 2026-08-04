O futuro do astro brasileiro Vinícius Júnior tornou-se o fator mais determinante para definir a direção da política do Real Madrid no mercado de transferências, especialmente no que diz respeito à contratação do marfinense Yan Diomande.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, a decisão de Vinícius sobre a renovação de seu contrato, que expira em 2027, definirá diretamente se o Real Madrid seguirá adiante na contratação do astro do Leipzig alemão, o marfinense Yan Diomande, cuja transferência parecia estar encaminhada há poucos dias, mas que emperrou depois que o clube alemão elevou seu preço inicial.

O Real Madrid enfrenta dois cenários possíveis em relação a Vinícius: o primeiro é o fracasso das negociações com o jogador brasileiro e a recusa da proposta de renovação apresentada pelo clube, o que levaria a diretoria merengue a colocá-lo imediatamente no mercado de transferências do verão, em busca de um retorno financeiro significativo com sua venda, evitando perdê-lo de graça um ano depois.

O fantasma de Paris ronda o Real

A possibilidade de uma transferência de Vinícius para o Paris Saint-Germain francês representa um verdadeiro pesadelo para a diretoria do Real Madrid, já que os dirigentes do clube espanhol temem que o clube parisiense se vingue do negócio de Kylian Mbappé ao conseguir o astro brasileiro de graça em 2027, oferecendo-lhe um contrato lucrativo e um bônus de assinatura gigantesco.

Já o segundo cenário depende da conclusão de um acordo definitivo entre as duas partes para a renovação do contrato de Vinícius, o que poderia levar o Real Madrid a desistir da contratação de Diomande, especialmente diante das elevadas exigências financeiras do Leipzig, que poderiam pesar sobre as finanças do clube.

Esse cenário significa que o Real Madrid seria obrigado a gastar cerca de 200 milhões de euros em um período de tempo muito curto, divididos entre a contratação de Diomande, do Leipzig, e a contratação de Rodri Hernández, do Manchester City, avaliada em torno de 60 a 70 milhões de euros, e que parece ser apenas questão de tempo até ser concluída.

Camavinga e Brahim Díaz na lista de saída

Por outro lado, o Real Madrid se vê obrigado a vender alguns jogadores para financiar suas contratações do verão e alcançar o equilíbrio financeiro necessário, com o francês Eduardo Camavinga encabeçando a lista de candidatos à saída após a saída de Gonzalo e a iminente saída de Mastantuono.

Camavinga é considerado a melhor opção para facilitar o processo de transferências e gerar um grande retorno financeiro para o clube, dado o seu alto valor de mercado e o interesse de vários grandes clubes europeus em contratá-lo.

Além disso, Brahim Díaz, o jogador internacional espanhol que defende a seleção do Marrocos, também pode estar entre os que sairão, especialmente com a chegada do português Bernardo Silva, do Manchester City, e a presença do turco Arda Güler, que conta com a confiança da comissão técnica.