Vindo do Atlético, Real Madrid contrata novo jogador

O Real Madrid confirmou a contratação de uma nova promessa vinda das fileiras do rival Atlético de Madrid, em mais um negócio que reflete a continuidade da transferência de jogadores entre as academias dos dois gigantes da capital espanhola nos últimos anos.

Jorge Rajado, extremo de 20 anos, publicou uma foto em sua conta no Instagram na qual apareceu com a camisa do Real Madrid, em clara indicação de que sua transferência para o clube merengue foi concretizada, poucos dias depois de anunciar sua saída do Atlético de Madrid.

O jornal espanhol "As" havia revelado que o Real Madrid se movimentou com força para contratar Rajado, depois que o jogador rescindiu seu contrato com o Atlético após 11 anos passados no clube, ficando próximo de se transferir para o rival.

A mensagem de despedida de Rajado ao Atlético veio confirmar o fim de sua jornada com o clube, quando disse: "Chegou a hora de me despedir do Atlético de Madrid".

E acrescentou o jogador: "É difícil explicar o que sinto, porque cheguei aqui ainda criança e praticamente cresci dentro deste clube. Passei aqui uma parte muito importante da minha vida e levo comigo muitas coisas e recordações".

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E continuou pelo Instagram: "Vivi momentos maravilhosos e outros que não foram tão bons, mas aprendi com cada um deles. E o mais importante para mim são as pessoas que conheci ao longo destes anos, entre companheiros, treinadores e todos os que estiveram comigo no meu dia a dia".

Rajado agradeceu a todos os que o ajudaram e confiaram nele ao longo de sua carreira, afirmando: "Não é fácil deixar um lugar que foi minha casa por 11 anos, mas também parto muito orgulhoso de ter vestido esta camisa e defendido este escudo".

E encerrou sua mensagem dizendo: "Obrigado por tudo o que me deram ao longo destes anos. Levarei comigo muitas recordações e, acima de tudo, muitas pessoas que nunca esquecerei".



Rajado havia disputado na temporada passada 16 partidas com o Atlético de Madrid "C", nas quais marcou 4 gols, além de ter se destacado com a equipe na Liga dos Campeões da UEFA de Juvenis, marcando um gol e uma cobrança de pênalti decisiva.

A transferência de Rajado acrescenta um novo nome à lista de jogadores que se transferiram entre a academia do Atlético de Madrid e a escola do Real Madrid, depois que o acordo amistoso entre os dois clubes chegou ao fim em 2022.

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