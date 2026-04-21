Vincent Kompany recusa categoricamente a proposta para a Copa do Mundo de 2026

Vincent Kompany recusou educadamente as propostas da BBC e da ITV. O técnico belga não tem interesse em fazer análises dos jogos da Copa do Mundo na televisão no próximo verão.

Kompany conquistou o título alemão com o Bayern de Munique no último domingo. Logo em seguida, foi convidado pela BBC e pela ITV para atuar como analista nesta Copa do Mundo.

Na coletiva de imprensa antes da semifinal da DFB-Pokal, o técnico explicou os motivos de sua decisão.

“De jeito nenhum. Por que eu faria isso? Estou de férias. Se eu fizer isso, no ano que vem não terei mais família em Munique. Não, não há a menor chance de eu fazer isso”, concluiu.

Kompany ainda está na disputa pela DFB Pokal com o Bayern. O ex-zagueiro do Manchester City também continua na briga pela Liga dos Campeões. Na semifinal, está programada a dupla de jogos contra o Paris Saint-Germain.