Villasanti se apresenta para treino do Grêmio, mas segue em observação após pedrada

Ainda em processo de recuperação após sofrer um traumatismo craniano seguido de uma concussão, o volante gremista Mathías Villasanti se apresentou nesta segunda-feira (28) no CT Luiz Carvalho, onde realizou apenas corridas leves.

O jogador segue em observação pelos médicos do Grêmio e não foi relacionado para a partida contra o Mirassol, na próxima terça-feira (01), pela Copa do Brasil. O volante paraguaio segue sem previsão de quando deverá ficar à disposição do técnico Roger Machado.

Villasanti foi internado na noite do último sábado (26) após ser atingido por uma pedrada na cabeça, arremessada por um torcedor colorado, quando a delegação gremista estava chegando ao Estádio Beira-Rio para a disputa do clássico GreNal. Além do traumatismo craniano, Villasanti ainda teve escoriações no rosto e trauma no quadril.

FGF divulga nova data do GreNal

A Federação Gaúcha de Futebol divulgou que o GreNal cancelado do último sábado será disputado no dia nove de março, às 19 horas, no Estádio Beira-Rio. A decisão foi tomada em conjunto entre as direções de Grêmio e Inter, junto com a direção da RBS TV, detentora dos direitos de transmissão do Campeonato Gaúcho.