Villasanti recebe alta após ataque a ônibus do Grêmio antes de Gre-Nal

O Grêmio divulgou que o volante Mathías Villasanti, internado no Hospital Moinhos de Vento após ser atingido na cabeça por uma pedra arremessada por torcedores do Internacional, foi reavaliado na manhã deste domingo por uma junta médica e acabou recebendo alta.

O meio-campista paraguaio agora será monitorado pelos médicos do clube durante as próximas 24 horas e irá se reapresentar na segunda-feira, no CT Luiz Carvalho, onde será avaliado novamente.

O volante gremista sofreu um traumatismo craniano seguido de concussão cerebral. Villasanti também teve escoriações no rosto e trauma no quadril.

O ataque ocorreu enquanto o Grêmio se dirigia ao Beira-Rio para a disputa do Gre-Nal. O duelo contra o Internacional pelo Campeonato Gaúcho acabou adiado por conta da agressão ao ônibus tricolor.