Inter x Grêmio é suspenso após ataque em ônibus. Quando será o novo GreNal?

O clássico entre Internacional e Grêmio, que seria disputado neste sábado (26) no Beira-Rio está oficialmente adiado.

O GreNal foi cancelado após um ataque ao ônibus do Grêmio, que se dirigia para o estádio. O meia paraguaio Mathías Villasanti foi atingido e precisou de atendimento, com um ferimento próximo ao olho.

Logo após o ocorrido, o presidente gremista Romildo Bolzan Júnior informou que o tricolor gaúcho não entraria em campo. Segundo o mandatário, além do prejuízo técnico (Villasanti seria titular), os atletas também estavam abalados com a violência.

A Federação Gaúcha de Futebol - FGF comunica que o Gre-Nal deste sábado (26) está adiado. Uma nova data será informada em breve, assim que finalizada a reunião com os clubes. pic.twitter.com/pPebqTqEGW — Federação Gaúcha de Futebol (@OficialFGF) February 26, 2022

"Não vamos jogar. Não nos sentimos seguros. Há um desequilíbrio técnico tremendo por que o jogador estava escalado para a partida. Tem vários jogadores que foram tomar banho, estão cheios de vidro. Não há condições técnicas e psicológicas para fazer a partida", disse Bolzan.

O Internacional, rival do Grêmio na partida, também demonstrou simpatia pela ideia do adiamento do clássico. O Colorado ainda prometeu ajudar a identificar os responsáveis pela agressão.

"O Internacional vem aqui manifestar com veemência a sua contrariedade à esta violência que vem acontecendo de forma constante no Brasil. Não concordamos com este tipo de episódio, é lamentável que isso tenha acontecido. O Inter vai contribuir de todas as formas para que seja localizado e identificado aqueles que fizeram isso. O Inter concorda com a não realização da partida".

No perfil oficial da Federação Gaúcha de Futebol, a suspensão e adiamento do duelo foi confirmada. Segundo a publicação, uma nova data será divulgada em breve para o confronto, válido pela nona rodada do estadual.