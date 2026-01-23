Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
La Liga
team-logoVillarreal
Estadio de la Ceramica
team-logoReal Madrid
Villarreal x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

Como assistir ao jogo do Campeonato Espanhol entre Villarreal e Real Madrid, além do horário de início e notícias das equipes

O Real Madrid retorna a mais uma partida na corrida pelo título do Campeonato Espanhol com o Barcelona quando viajam para o Estadio de la Ceramica do Villarreal. 

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Villarreal x Real Madrid, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Villarreal x Real Madrid

Villarreal e Real Madrid se enfrentam neste sábado (24), no Estadio de la Ceramica, na Espanha, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa).

Como assistir de qualquer lugar com um VPN

Se você está viajando para o exterior ou apenas quer acessar seus serviços de streaming habituais de uma parte diferente do mundo, pode encontrar restrições geográficas. É aqui que uma Rede Privada Virtual (VPN) é útil.

Um VPN, como NordVPN, permite que você estabeleça uma conexão segura e criptografada online. Ao mudar virtualmente sua localização para um país onde o jogo está sendo transmitido, você pode contornar as restrições de blackout e assistir ao seu time favorito ao vivo. Clique aqui para um guia passo a passo ou, alternativamente, confira o guia dos melhores VPNs para streaming de esportes.

Horário de início de Villarreal x Real Madrid

La Liga - La Liga
Estadio de la Ceramica

As equipes entram em campo a partir das 17h (horário de Brasília).

Contexto da partida

É fácil esquecer que o Villarreal ainda está na disputa pelo título do Campeonato Espanhol, devido as suas atuações nas últimas semanas. Eles perderam cinco dos últimos sete jogos em todas as competições, incluindo três dos últimos quatro no Estadio de la Ceramica. Eles também estão sem um jogo sem sofrer gols em seis partidas da La Liga.

Los Blancos venceram por 6 a 1 o Monaco na primeira partida de Álvaro Arbeloa na Champions League no banco do time campeão europeu por 15 vezes. Isso seguiu-se a uma vitória por 2 a 0 sobre o Levante no Campeonato Espanhol, então há sinais de que Arbeloa está se acomodando em sua função após substituir Xabi Alonso. 

Desfalques e estatísticas

Pau Cabanes e Willy Kambwana estão fora com lesões de longo prazo, enquanto Santiago Mourino e Santi Comesana estão ambos suspensos.

Os defensores do Real Madrid, Éder Militão e Ferland Mendy, continuam fora com lesões graves. Enquanto isso, Trent Alexander-Arnold está de volta aos treinos. Antonio Rudiger e Rodrygo são dúvidas para esta partida, e Aurelien Tchouameni está suspenso.

Kylian Mbappe marcou 50 gols na La Liga em 53 partidas; apenas Cristiano Ronaldo atingiu essa marca mais rapidamente.

Notícias dos times e escalações

Prováveis escalações de Villarreal x Real Madrid

4-4-2

Formação

4-2-3-1

1
L. Junior
8
J. Foyth
26
P. Navarro
12
R. Veiga
23
S. Cardona
20
A. Moleiro
18
P. Gueye
10
D. Parejo
17
T. Buchanan
9
G. Mikautadze
7
G. Moreno
1
T. Courtois
18
A. Carreras
24
D. Huijsen
8
F. Valverde
17
R. Asencio
6
E. Camavinga
15
A. Guler
7
Vinicius Junior
30
F. Mastantuono
5
J. Bellingham
10
K. Mbappe

4-2-3-1

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • M. Garcia

Provável escalação

Reservas

Técnico

  • A. Arbeloa

Jogadores machucados e suspensos

Lesões e suspensões

Lesões e suspensões

Desempenho recente

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
7/8
Jogos com mais de 2.5 gols
3/5
Ambos os times marcam
3/5

-Sequência

Gols Feitos (Concedidos)
14/8
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Histórico dos confrontos diretos

VIL

Outros

RMA

0

1

Empate

4

Vitórias

7

Gols feitos

15
Jogos com mais de 2.5 gols
4/5
Ambos os times marcam
4/5

Classificações

0