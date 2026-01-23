Villarreal x Real Madrid: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Campeonato Espanhol 2025/26

O Real Madrid retorna a mais uma partida na corrida pelo título do Campeonato Espanhol com o Barcelona quando viajam para o Estadio de la Ceramica do Villarreal.

A seguir, veja onde assistir ao vivo a Villarreal x Real Madrid, com a GOAL reunindo todas as informações que você precisa para acompanhar a partida.

Onde assistir ao vivo a Villarreal x Real Madrid

Villarreal e Real Madrid se enfrentam neste sábado (24), no Estadio de la Ceramica, na Espanha, pela 21ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+ (veja a programação completa).

Horário de início de Villarreal x Real Madrid

La Liga - La Liga Estadio de la Ceramica

As equipes entram em campo a partir das 17h (horário de Brasília).

Contexto da partida

É fácil esquecer que o Villarreal ainda está na disputa pelo título do Campeonato Espanhol, devido as suas atuações nas últimas semanas. Eles perderam cinco dos últimos sete jogos em todas as competições, incluindo três dos últimos quatro no Estadio de la Ceramica. Eles também estão sem um jogo sem sofrer gols em seis partidas da La Liga.

Los Blancos venceram por 6 a 1 o Monaco na primeira partida de Álvaro Arbeloa na Champions League no banco do time campeão europeu por 15 vezes. Isso seguiu-se a uma vitória por 2 a 0 sobre o Levante no Campeonato Espanhol, então há sinais de que Arbeloa está se acomodando em sua função após substituir Xabi Alonso.

Desfalques e estatísticas

Pau Cabanes e Willy Kambwana estão fora com lesões de longo prazo, enquanto Santiago Mourino e Santi Comesana estão ambos suspensos.

Os defensores do Real Madrid, Éder Militão e Ferland Mendy, continuam fora com lesões graves. Enquanto isso, Trent Alexander-Arnold está de volta aos treinos. Antonio Rudiger e Rodrygo são dúvidas para esta partida, e Aurelien Tchouameni está suspenso.

Kylian Mbappe marcou 50 gols na La Liga em 53 partidas; apenas Cristiano Ronaldo atingiu essa marca mais rapidamente.

Notícias dos times e escalações

