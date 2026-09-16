Aos 32 anos e com mais de 600 jogos oficiais no futebol profissional, Marcel Sabitzer é um veterano que provavelmente nada consegue tirar do sério com facilidade. O meio-campista, no Borussia Dortmund desde 2023, já foi alvo de rumores e especulações de diferentes tipos em outras ocasiões.

Assim, o último verão de transferências provavelmente não teve nada de especial para Sabitzer. Ainda assim, houve certo burburinho em torno do austríaco, que ficou mais alto especialmente perto do fim da janela.

Isso tinha a ver, por um lado, com seu status esportivo atual. Sabitzer viveu um constante sobe e desce em suas três temporadas disputadas pelo BVB. Com frequência demais, suas atuações deixaram a desejar; com raridade, conseguiu prolongar fases brilhantes, que de fato também existiram. Resumindo: apesar de 117 jogos oficiais no período, faltou a Sabitzer a constância necessária para ser, a longo prazo, um titular absoluto incontestável.

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Quando termina o contrato de Marcel Sabitzer com o BVB?

Ele até terminou a temporada passada nessa condição, mas isso se deveu principalmente à ausência de Felix Nmecha por lesão. Sabitzer esteve no time titular 26 vezes no último ano, e seu rendimento foi modesto, com cinco participações em gols. Sua perspectiva no meio-campo central ou defensivo era limitada. Ao lado de Nmecha, o técnico Niko Kovac passou a dar cada vez mais chances a Jobe Bellingham.

E como o contrato de Sabitzer vai até o fim de junho de 2027 e o BVB contratou Joey Veerman, titular na sua faixa de atuação, ele naturalmente entrou na roda de rumores. Assim, houve bastante especulação em meados de agosto, quando Sabitzer, em um encontro da equipe, fez uma "saída relâmpago" e foi embora de novo antes de os últimos companheiros chegarem ao local.

Há duas semanas, porém, ficou claro: Sabitzer ficará no Borussia ao menos até a pausa de inverno. Porque está "satisfeito" em Dortmund, como seu empresário Roger Wittmann anunciou à Sky no Deadline Day. Em seu atual clube, Sabitzer pode jogar em "alto nível", informou Wittmann.

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Marcel Sabitzer recebeu "dez consultas diferentes" no verão

Portanto, isso não deve ter acontecido dessa forma nas "dez consultas diferentes" que, segundo o empresário, Sabitzer recebeu. O BVB certamente não teria recusado caso tivesse chegado uma oferta de mercado pelo jogador de 102 partidas pela seleção. Como esse não foi o caso, Sabitzer embarca em Dortmund numa turnê de despedida. "No próximo ano", explicou Wittmann de forma sugestiva, seu cliente poderá então avaliar todas as opções.

Uma dessas opções não será o Borussia. O clube não planeja renovar com Sabitzer. E por um bom motivo: ele não apenas ficou devendo esportivamente em relação às expectativas, como também ganha muito dinheiro. Estima-se que Sabitzer, por quem certa vez foram pagos 19 milhões de euros ao Bayern de Munique, receba um salário anual de 8 milhões de euros. As contratações de Veerman, Konstantinos Karetsas e Giannis Konstantelias devem receber, cada uma, no máximo metade disso.

Por isso, trata-se de uma história dolorosa e ao mesmo tempo bastante conhecida no BVB: jogadores que recebem dinheiro demais em comparação com o desempenho apresentado cumprem até o fim seus contratos muito bem remunerados. Foi assim, por exemplo, com Nico Schulz, Marius Wolf, Niklas Süle ou Salih Özcan. Quem poderia culpá-los por isso?

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"Bagre": mulher de Marcel Sabitzer rebate usuário mal-educado

A resposta é simples: as pessoas nas redes sociais, é claro! Lá, Sabitzer já havia sido transformado há bastante tempo em vilão por causa de suas atuações fracas com frequência excessiva. Recentemente, a situação chegou a escalar a ponto de a esposa de Sabitzer, Katja, intervir no Instagram.

Um usuário havia escrito sob uma publicação com as declarações de Wittmann que ele "realmente esperava que a gente tivesse se livrado desse bagre". A esposa de Sabitzer, vencedora em 2014 do programa de TV 'Der Bachelor', respondeu: "Eu adoraria saber o que você conquistou na sua vida?" A réplica maldosa veio em seguida: "Eu participei do Bachelor, e você?" A mulher de Sabitzer retrucou de novo: "Nossa, vocês são todos tão maldosos. Sua resposta diz tudo sobre você. Você não sabe nada sobre a minha vida."

O problema de Sabitzer é que, para muitos ao redor do BVB, ele é visto como um resquício do passado. Ele representa o Dortmund dos anos anteriores, que investiu muito em taxa de transferência e salários em jogadores estabelecidos, um pouco mais velhos, mas que ofereceram pouco em troca. A abordagem bastante refrescante da nova direção esportiva e a última janela de transferências do ativo diretor esportivo Ole Book alimentaram recentemente a esperança de que o clube também se livraria de jogadores como Sabitzer, Ramy Bensebaini e Emre Can.

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Marcel Sabitzer foi utilizado recentemente pelo BVB na ponta ofensiva

É bem possível que para isso seja preciso esperar apenas mais um ano. Até aqui, porém, também não é nem de longe o caso de Sabitzer não poder agregar valor ao time.

Kovac aprecia sua experiência, o estilo de jogo agressivo e a flexibilidade. Isso também faz parte da verdade: Sabitzer é um desses meio-campistas versáteis de que o BVB teve claramente demais no elenco recentemente. Sua falta de constância também tem a ver com o fato de que Sabitzer quase nunca atuou por um período mais longo na mesma posição.

Isso também vai marcar seu que deve ser o último ano em Dortmund. Com Nmecha, Bellingham e Veerman, o meio está lotado. Sabitzer terá de se deslocar, como na seleção austríaca, na qual, por causa da alta carga dos últimos anos, fará uma pausa no futuro, para as duas pontas ofensivas e os meio-espaços. Até aqui, Kovac ainda não lhe deu uma chance como titular na Bundesliga.

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Marcel Sabitzer deve ser apenas um jogador de rotação no BVB

Contra o Villarreal, na Champions League, Sabitzer, porém, começou jogando e teve uma atuação aceitável, na qual mostrou muita intensidade e algumas boas recuperações de bola. Também como reserva, rebatizado por Kovac de "finalizador", ele atuou de forma correta recentemente. O gol de bicicleta de Nmecha há pouco tempo contra o Paderborn teve assistência de Sabitzer.

Caso nenhum de seus concorrentes sofra lesão, tudo indica que o papel de Sabitzer como jogador de rotação não vai mudar muito mais. A menos que ele ainda consiga, na posição ofensiva, a efetividade com que atua por ali pela Áustria desde que chegou ao Dortmund: em 31 jogos pela seleção desde 2023, Sabitzer marcou expressivos 13 gols. Antes de sua passagem pelo BVB, haviam sido apenas seis gols em 42 partidas.

Marcel Sabitzer: seus números de desempenho no BVB