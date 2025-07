Vila Nova x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (11), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Operário-PR se enfrentam nesta sexta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela 15ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias consecutivas na Série B, o Vila Nova busca se aproximar da zona de acesso à Série A. No momento, o time goiano ocupa a oitava posição, com 22 pontos, apenas dois a menos que o Avaí, equipe que fecha o G-4.

Por outro lado, o Operário-PR, atualmente em 14º lugar com 17 pontos, tenta reencontrar o caminho das vitórias após duas derrotas consecutivas: 2 a 1 para a Chapecoense e 1 a 0 para o Volta Redonda.

Vila Nova: Halls; Elias, Tiago Pagnussat, Walisson Maia (Ralf) e William Formiga; João Vieira, Igor Henrique e Dodô; Júnior Todinho, André Luís e Guilherme Parede.

Operário-PR: Elias Curzel; Diogo Mateus, Jaime Giraldo (Nilson Júnior), Miranda e Gabriel Feliciano; Zuluaga, Neto Paraíba e Boschilia; Rodrigo Rodrigues, Vinicius Mingotti e Pedro Lucas.

Desfalques

Vila Nova

Weverton está suspenso, enquanto Jean Motta e Gabriel Poveda estão machucados.

Operário-PR

Daniel Amorim, por lesão, e Joseph, por suspensão, são desfalques

Que horas começa Vila Nova x Operário-PR

Retrospecto recente

Últimos confrontos diretos

Em oito jogos disputados entre as equipes, o Vila Nova soma quatro vitórias, contra uma do Operário, além de três empates. No último encontro válido pela Série B de 2024, o Vila Nova venceu por 3 a 2.

Classificação

