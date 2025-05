Vila Nova x Novorizontino: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (30), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira (30), às 19h (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela décima rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming, além do canal Desimpedidos, no YouTube (confira a programação completa).

Após a eliminação na Copa do Brasil, com derrota por 3 a 0 para o Cruzeiro, o Vila Nova volta suas atenções para a recuperação na Série B. Na última rodada, a equipe foi superada pelo Cuiabá por 1 a 0 e segue na briga pelo G-4. Com 16 pontos, o time apresenta um aproveitamento de 59%.

Já o Novorizontino também luta por uma vaga no G-4. Atualmente na sexta colocação, com os mesmos 16 pontos, a equipe acumula quatro vitórias, quatro empates e apenas uma derrota. Quem perder o confronto desta sexta-feira pode se afastar da zona de acesso à Série A.

Prováveis escalações

Vila Nova: Halls; Elias, Walisson, Bernardo Schappo e Willian Formiga; João Vieira, Miticov e Dodô; Júnior Todinho, Gabriel Poveda e Guilherme Parede (Gabriel Silva).

Novorizontino: Airton; Rodrigo Soares, Gabriel Correia (Rafael Donato), Patrick e Fábio Matheus; Jean Irmer, Willian Farias, Marlon Adriano e Matheus Frizzo; Nathan e Pablo Dyego (Waguininho).

Desfalques

Vila Nova

Diego Torres está suspenso, enquanto Jean Mota e Igor Henrique estão lesionados.

Novorizontino

Matheus Dantas está suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Quando é?