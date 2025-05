Vila Nova x Cruzeiro: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Copa do Brasil 2025

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (22), no Estádio Serra Dourada; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Cruzeiro se enfrentam nesta quinta-feira (22), às 19h (de Brasília), no Estádio Serra Dourada, em Goiânia, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil 2025. A partida terá transmissão ao vivo do sportv na TV fechada e do Premiere no pay-per-view (veja a programação completa).

Após empatar sem gols com o Atlético-MG pelo Brasileirão, o Cruzeiro volta suas atenções para a disputa da Copa do Brasil. Como venceu o jogo de ida por 2 a 0, a Raposa pode até perder por um gol de diferença que, ainda assim, garante a classificação. Maior campeão da competição, o time mineiro busca seu sétimo título, após conquistas em 1993, 1996, 2000, 2003, 2017 e 2018.

Por outro lado, o Vila Nova precisa vencer por três gols de diferença para avançar às oitavas de final. Caso vença por dois gols, a decisão será nos pênaltis. Na primeira fase, a equipe goiana eliminou a Inter de Limeira ao vencer nos pênaltis por 7 a 6. Em seguida, goleou o Rio Branco-VN por 6 a 0.

Prováveis escalações

Vila Nova: Halls, Elias, Tiago Pagnussat, Bernardo Schappo, Willian Formiga, Arilson, Igor Henrique, Júnior Todinho, Dodô, Guilherme Parede, Gabriel Poveda.

Cruzeiro: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba, Kaiki Bruno, Lucas Romero, Lucas Silva, Eduardo, Matheus Pereira, Gabigol, Bolasie.

Desfalques

Vila Nova

Sem desfalques confirmados.

Cruzeiro

João Marcelo, Janderson e Matheus Henrique estão lesionados.

Quando é?