Equipes se enfrentam nesta terça-feira (22), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e CRB se enfrentam nesta terça-feira (22), às 21h30 (de Brasília), na Arena Sicredi, em Minas Gerais, pela 18ª rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da RedeTV! na TV aberta, da ESPN 4 na TV fechada, do canal Desimpedidos no YouTube, além do Disney+ via streaming (veja a programação completa aqui).

Notícias e prováveis escalações

Embalado por duas vitórias e dois empates nos últimos quatro jogos disputados na Série B, o Vila Nova ocupa a oitava posição, com 24 pontos e aproveitamento de 45%. A equipe está a dois pontos da Chapecoense, equipe que fecha a zona de classificação para a Série A.

Por outro lado, o CRB ocupa a parte intermediária da tabela, com 22 pontos. Em 17 jogos disputados, o time soma seis vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Vila Nova: Halls; Elias, Walisson Maia, Tiago Pagnussat e Willian Formiga; Arilson, João Vieira e Igor; Bruno Xavier, Dodô e Júnior Todinho.

CRB: Matheus Albino; Hayner, Henri, Luís Segovia e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Danielzinho e Gegê; Thiaguinho, Willam Pottker e Breno Herculano (Douglas Baggio).

Desfalques

Vila Nova

Emerson Urso, Gabriel Poveda, Jean Mota, André Luís e Marcondes seguem no departamento médico.

CRB

Fábio Alemão cumprirá suspensão.

Quando é?

Data: terça-feira, 22 de julho de 2025

terça-feira, 22 de julho de 2025 Horário: 21h35 (de Brasília)

21h35 (de Brasília) Local: Estádio OBA - Goiânia, GO

Retrospecto recente

Classificação

