Vila Nova x Chapecoense: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais da Série B 2025

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (25), no Estádio OBA; confira a transmissão e outras informações do jogo

Vila Nova e Chapecoense se enfrentam nesta sexta-feira (25), às 21h (de Brasília), no Estádio OBA, em Goiânia, pela quinta rodada da Série B 2025. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN na TV fechada e do Disney+ via streaming (confira a programação completa).

Após ser derrotado pelo Coritiba por 1 a 0 na estreia, o Vila Nova reagiu na Série B e acumula três jogos de invencibilidade. A equipe venceu o Paysandu por 1 a 0 e o Botafogo-SP por 2 a 0, além de empatar com o Goiás em 2 a 2. Com sete pontos, o Vila ocupa a sétima colocação, dois a menos que o líder Athletico-PR.

Já a Chapecoense aparece na décima posição, com seis pontos conquistados. Em quatro partidas, a equipe venceu o Paysandu por 2 a 0 e o Athletic Club por 1 a 0, mas foi derrotada por CRB (1 a 0) e Coritiba (2 a 1).

Mais artigos abaixo

Prováveis escalações

Vila Nova: Halls, Elias, Tiago, Bernardo Schappo, Willian Formiga, Arilson, Igor Henrique, Jean Mota, Júnior Todinho, Gabriel Poveda, Labandeira.

Chapecoense: Léo Vieira, Bruno Leonardo, Victor Caetano, João Silveira, Maílton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira, Giovanni Augusto, Walter Clar, Ítalo, Mário Sérgio.

Desfalques

Vila Nova

Não há desfalques confirmados.

Chapecoense

Sem desfalques confirmados.

Quando é?