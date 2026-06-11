Viktor Tsygankov, alvo do Ajax, toma uma medida bem clara para deixar o Girona

Viktor Tsygankov quer deixar o Girona o mais rápido possível. Foi o que o ala ucraniano de 28 anos comunicou por carta ao clube espanhol rebaixado, segundo noticiou o AS nesta quinta-feira.
A FUTURO NEXO Football Agency, representante de Tsygankov, redigiu, em conjunto com o atacante, uma carta oficial dirigida ao Girona. Nela, ele pede ao clube que considere ofertas, para que ele possa sair.
Tsygankov ainda tem contrato de um ano com o Girona, mas não está nem um pouco interessado em jogar na LaLiga 2. O jogador, que já disputou 67 partidas pela seleção, espera encontrar neste verão um novo clube que se adapte melhor ao seu status.
De acordo com o jornal esportivo, Tsygankov não tem intenção de entrar em greve e não está pedindo ao Girona a rescisão do contrato. Ele espera, acima de tudo, uma cooperação flexível após mais de três anos de lealdade ao clube.
Nas últimas semanas, Tsygankov foi associado ao Ajax, ao Trabzonspor e a vários clubes da LaLiga. O canhoto está se sentindo muito bem na Espanha.
No entanto, o técnico do Ajax, Míchel, pode desempenhar um papel importante, tentando convencer Tsygankov a embarcar em uma aventura na Johan Cruijff ArenA.
No Girona, o balanço parece, de qualquer forma, fechar em 119 partidas oficiais, 20 gols e 23 assistências. De acordo com o Transfermarkt, Tsygankov vale atualmente 15 milhões de euros.