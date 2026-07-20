Vídeo: Zoeira com o astro argentino... e Yamal reage com duas palavras

A Espanha testemunhou uma enorme celebração popular na marcha que se estendeu até a Praça de Cibeles, logo após a chegada da seleção à capital, Madri, após conquistar o título de campeã do mundo pela segunda vez, ao vencer a Argentina por 1 a 0 na noite de domingo.

Foi um dia inesquecível na capital da Espanha, onde as ruas ficaram lotadas de torcedores entusiasmados. A segunda-feira também trouxe momentos marcantes e cenas intrigantes, entre elas uma faixa lançada diretamente em direção a Lamine Yamal, na parte superior do ônibus da La Roja, conforme informou o jornal Marca.

Na faixa aparecia uma foto de seu irmão mais novo, Ken, cujas imagens circularam amplamente várias vezes durante a Copa do Mundo por causa de suas comemorações nas arquibancadas do estádio.

Já no verso da faixa, que provocou risadas em muitos jogadores, estava escrito o seguinte: “A noite do sétimo ano. Paredes contra Gavi”. Uma referência direta ao evento organizado pelo influenciador espanhol Ibai Yanos, no qual várias personalidades famosas de todas as áreas se enfrentam em uma luta de boxe.

Lamine Yamal viu a mensagem e respondeu: “Nos vemos lá”.

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O jornal Marca comentou: “Nesse caso, a referência era a Javi e a Leandro Paredes, um dos jogadores argentinos que cometeu o maior número de erros durante a final e que foi descrito pelos torcedores espanhóis como um dos jogadores mais agressivos”.

Durante uma briga em que Paredes agrediu Éric García, Javi interveio para defender seu companheiro, mas o jogador argentino também o agrediu, após o apito final.

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