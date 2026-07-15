Vídeo... Yamal zomba da França

Lamine Yamal, o jovem astro da Espanha, ironizou a seleção da França após a eliminação desta última da Copa do Mundo de 2026 e a classificação da Espanha para a final do torneio.

A seleção espanhola superou a francesa e venceu por 2 a 0 na noite de ontem, terça-feira, na semifinal da Copa do Mundo, e agora aguarda na final, no próximo domingo, o vencedor do confronto entre Inglaterra e Argentina, marcado para a noite de hoje, quarta-feira.

O famoso programa espanhol “El Chiringuito” publicou, em sua página oficial no “X”, um vídeo de Yamal após a Espanha chegar à final da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história.

No vídeo, Yamal aparece apontando para o emblema da Espanha em sua camisa e escreveu: “Espanha para a final... Desculpe, desculpe (em francês)”, acompanhado de um emoji chorando.

O astro do Barcelona sempre se destaca nos confrontos contra a França, tendo marcado um gol espetacular contra os Bleus na semifinal da Euro 2024, levando a “La Roja” à vitória (2 a 1).

Ele também marcou dois gols contra a França na semifinal da Liga das Nações de 2025, garantindo a vitória do Matador por 5 a 4.

E na partida de ontem, ele sofreu um pênalti no primeiro tempo, a partir do qual seu companheiro Mikel Oyarzabal marcou o primeiro gol.







