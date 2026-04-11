Vídeo... Yamal supera as estrelas da La Liga e alcança um feito inédito

O craque Lamine Yamal continua a brilhar e a dominar entre os astros da La Liga nesta temporada, deixando mais uma marca contra o Espanyol.

O Barcelona enfrenta o Espanyol neste sábado à noite, na 31ª rodada da La Liga, motivado a ampliar a vantagem para nove pontos sobre o segundo colocado, o Real Madrid, que tropeçou novamente ontem ao empatar em 1 a 1 com o Girona.

O Barcelona abriu dois gols de vantagem sobre o Espanyol no primeiro tempo, ambos marcados por Ferran Torres, com assistências de Lamine Yamal.

De acordo com a rede Squawka, “Lamine Yamal se tornou o primeiro jogador a dar 10 ou mais assistências na La Liga nesta temporada”.

Yamal deu sua décima assistência da temporada com um cruzamento de escanteio que Torres desviou de cabeça para o gol, marcando o primeiro gol do Barça aos dez minutos!

Aos 25 minutos, Yamal partiu da ala direita do Barça antes de dar um passe decisivo (o 11º nesta temporada) com a parte externa do pé para Torres, que mandou a bola para o fundo da rede com o pé direito de primeira.

O Barcelona entrou em campo com 76 pontos, contra 70 do Real Madrid.