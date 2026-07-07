Vídeo: Yamal faz a dança da classificação para as quartas de final

A Adidas causou grande repercussão entre o público após publicar um vídeo que mostra o jovem astro da seleção espanhola, Lamine Yamal, comemorando de forma divertida, em referência à classificação da “La Roja” para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A Espanha se classificou após vencer a Portugal, liderada pelo lendário Cristiano Ronaldo, com um gol sem resposta marcado por Mikel Merino aos 90+1 minutos.

No vídeo, Yamal aparece dançando e sorrindo enquanto segura um par de tênis da Adidas. A empresa acompanhou o clipe com a frase: “A vida parece linda”, enquanto na parte superior do vídeo escreveu: “Aquela sensação de se classificar para as quartas de final”, com uma referência à conta do jogador no TikTok.

O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais, com os torcedores interagindo com ele por considerarem que ele reflete o clima positivo dentro do elenco da seleção espanhola após garantir a classificação para a próxima fase.

Além disso, a mesma conta publicou uma partida em miniatura entre três estrelas da seleção espanhola, em que se desenrolou um desafio para ver quem era o melhor a colocar a bola dentro de uma caixinha.

A seleção espanhola se prepara para enfrentar a Bélgica nas quartas de final, depois que os companheiros de Lukaku golearam a seleção dos Estados Unidos, anfitriã do torneio, por 4 a 1 na manhã desta terça-feira.

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