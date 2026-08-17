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Vídeo: "Voltei para casa": a primeira declaração de Cancelo após a chegada ao Barcelona

Barcelona
Al Hilal
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Espanha
Arábia Saudita

em transferência gratuita

O português João Cancelo realizou seu sonho de se juntar ao Barcelona em definitivo, depois de encerrar seu vínculo com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, e decidir retornar ao clube catalão em uma transferência livre. Assim, ele inicia um novo capítulo em sua carreira com a camisa do Barcelona, em um contrato que se estende até junho de 2029.

Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, Cancelo chegou a Barcelona ao meio-dia desta terça-feira, preparando-se para assinar seu novo contrato com o clube, após ter conseguido rescindir seu contrato com o Al-Hilal, no qual ainda restava uma temporada, para retornar à equipe cujas cores já havia defendido anteriormente por empréstimo.

O lateral português conhece bem os ares do Barcelona, depois de ter jogado pelo clube nas temporadas 2023-2024 e 2025-2026, a primeira sob o comando de Xavi Hernández, vindo do Manchester City, e a segunda com Hansi Flick, após ter chegado por empréstimo do Al-Hilal em janeiro passado, antes que seu desejo de permanecer se tornasse realidade finalmente.

O Al-Hilal havia pedido inicialmente 10 milhões de euros para abrir mão de Cancelo, mas o jogador conseguiu levar o clube saudita a rescindir seu contrato, aproveitando-se do fato de não fazer parte dos planos do treinador Simone Inzaghi, além da necessidade do Al-Hilal de reduzir o número de seus jogadores estrangeiros conforme as regras da liga saudita.

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Antes de deixar a Arábia Saudita rumo a Barcelona, Cancelo publicou uma foto de dentro do avião e escreveu um comentário breve que carregava uma indicação clara sobre seu destino: "Voltei para casa", em referência ao seu apego ao clube catalão e ao seu longo desejo de retornar às suas fileiras.

O jogador português demonstrou grande felicidade com a conclusão da transferência, afirmando que fez tudo o que podia para retornar ao Barcelona, chegando a revelar que estava disposto a abrir mão de parte de seu salário para realizar seu desejo, dizendo que informou a Deco que suas opções eram claras: "Ou a transferência para o Barcelona, ou a permanência no Al-Hilal sem participação regular".

Cancelo acrescentou que o Barcelona representa, para ele, um clube excepcional, ressaltando seu desejo de ajudar a equipe a competir e conquistar o maior número possível de títulos, num momento em que o clube segue construindo um elenco forte para a nova temporada.

Cancelo possui uma característica importante, que é sua capacidade de atuar nas posições de lateral-direito e lateral-esquerdo, o que confere a Flick uma flexibilidade adicional em sua escalação, enquanto o jogador considera que seu retorno desta vez é diferente, depois de ter passado de um simples jogador emprestado a um jogador vinculado ao Barcelona por um contrato de três temporadas.

Não se espera que haja uma cerimônia oficial de apresentação para o português, tendo em vista seu conhecimento prévio dos ares do clube e o fato de já ter vestido a camisa do Barcelona, mas sua chegada desta vez carrega um significado diferente; afinal, Cancelo retorna para "casa", que o perseguiu desde o fim de sua primeira experiência com a equipe.

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