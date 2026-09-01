O brasileiro Gabriel Martinelli, ponta do Arsenal, chegou à capital saudita, Riade, para se transferir ao Al-Hilal durante a atual janela de transferências de verão.

O jornal saudita "Asharq Al-Awsat" divulgou um vídeo que mostrou Martinelli após sua chegada a Riade, antes de embarcar em um carro particular a caminho de concluir seu contrato com o "Az-Zaeem" no mercado de verão em curso.

Isso acontece poucos minutos antes do início do primeiro clássico do Al-Hilal na nova temporada, contra o rival tradicional Al-Ahli, no estádio Kingdom Arena, em uma partida adiada da terceira rodada da Liga Roshn Saudita.

Segundo os canais "Thmanyah", espera-se que Martinelli chegue ao estádio Kingdom Arena para assistir à partida do clássico entre Al-Hilal e Al-Ahli.

Relatos da imprensa já haviam revelado que o Al-Hilal chegou a um acordo com o Arsenal para a contratação do ponta brasileiro por um contrato de longa duração, em troca de mais de 65 milhões de euros, incluindo bonificações.

Martinelli será a terceira contratação estrangeira do Al-Hilal no mercado de verão em curso, depois do ponta holandês Crysencio Summerville, do West Ham United, e do atacante inglês Ollie Watkins, do Aston Villa.