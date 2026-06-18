Vídeo: Uma cena incomum... Mbappé assume um novo papel antes do confronto contra o Iraque

O capitão da seleção francesa, Kylian Mbappé, atacante do Real Madrid, apareceu em uma cena incomum antes do confronto contra o Iraque, na madrugada da próxima terça-feira, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Mbappé se destacou na primeira partida contra o Senegal, marcando dois gols e levando os Bleus à vitória por 3 a 1.

Durante os preparativos da seleção francesa para o confronto contra o Iraque, o atacante do Real Madrid apareceu em um vídeo ao lado da equipe de análise de vídeo dos Bleus, acompanhando o jogo amistoso de seus companheiros.

Por sua vez, o site “Foot Mercato” comentou: “Durante essa sessão de treino, o capitão da seleção francesa analisou o desempenho de seus companheiros, assumindo um papel analítico ao lado dos membros da comissão técnica encarregados de estudar os movimentos, o desempenho e as fases de jogo da equipe de Didier Deschamps”.

E acrescentou: “Esse envolvimento total, raro entre os jogadores, demonstra mais uma vez o profissionalismo do astro francês. No fim das contas, Mbappé continua sendo o centro das atenções, mesmo fora de campo”.

Vale lembrar que a França enfrentará a Noruega na terceira rodada, na noite desta sexta-feira, 26 de junho.







