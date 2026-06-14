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Hussein Hamdy

Traduzido por

Vídeo... Um momento marcante entre Hakimi e Neymar após o empate entre Marrocos e o Brasil

A. Hakimi
Neymar
Vinicius Junior
Marrocos
Brasil
Copa do Mundo
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Uma amizade de longa data

As câmeras capturaram um momento marcante entre Ashraf Hakimi, estrela da seleção marroquina, e Neymar da Silva, jogador da seleção brasileira, após a partida entre os Leões do Atlas e a Seleção da Samba na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Hakimi apareceu brincando e cumprimentando Neymar e Vinícius Júnior após o apito final, antes de decidir dar sua camisa ao jogador do Santos, que não participou da partida devido a uma lesão.

Hakimi já havia sido companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain de 2021 a 2023.

O empate em 1 a 1 marcou o confronto entre Marrocos e Brasil na manhã deste domingo, em que os Leões do Atlas foram superiores na maior parte do jogo e criaram várias chances perigosas, mas não conseguiram convertê-las em gols.

O Marrocos entrou em campo com uma pressão ofensiva intensa, que resultou em um belo gol de Ismail Saibari, após um passe brilhante de Ibrahim Diaz aos 21 minutos.

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Por outro lado, a seleção brasileira se reorganizou rapidamente e empatou com um belo chute de Vinícius Júnior aos 32 minutos, de dentro da área.

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