As câmeras capturaram um momento marcante entre Ashraf Hakimi, estrela da seleção marroquina, e Neymar da Silva, jogador da seleção brasileira, após a partida entre os Leões do Atlas e a Seleção da Samba na primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Hakimi apareceu brincando e cumprimentando Neymar e Vinícius Júnior após o apito final, antes de decidir dar sua camisa ao jogador do Santos, que não participou da partida devido a uma lesão.

Hakimi já havia sido companheiro de Neymar no Paris Saint-Germain de 2021 a 2023.

O empate em 1 a 1 marcou o confronto entre Marrocos e Brasil na manhã deste domingo, em que os Leões do Atlas foram superiores na maior parte do jogo e criaram várias chances perigosas, mas não conseguiram convertê-las em gols.

O Marrocos entrou em campo com uma pressão ofensiva intensa, que resultou em um belo gol de Ismail Saibari, após um passe brilhante de Ibrahim Diaz aos 21 minutos.

Por outro lado, a seleção brasileira se reorganizou rapidamente e empatou com um belo chute de Vinícius Júnior aos 32 minutos, de dentro da área.



