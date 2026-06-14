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Spain v Iraq - International FriendlyGetty Images Sport

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Vídeo: Um momento inesperado... Yamaal escapa da armadilha de Javi

Espanha x Cabo Verde
Espanha
Cabo Verde
Copa do Mundo
Espanha x Arábia Saudita
Arábia Saudita
L. Yamal
Gavi
Espanha
Cabo Verde
EUA
Arábia Saudita

Uma tentativa fracassada que termina em confusão

Em uma cena espontânea que chamou a atenção do público espanhol nas redes sociais, o jornal *AS* publicou um vídeo engraçado do astro da seleção espanhola e do Barcelona, Lamine Yamal.

O vídeo mostrou o clima de descontração dentro da delegação da seleção espanhola durante o voo para o local de hospedagem nos Estados Unidos, em preparação para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Gavi, companheiro de Yamal no Barcelona e na seleção, tentou brincar com ele e tirar sarro, gravando um vídeo enquanto ele dormia no avião, o que tentou fazer às escondidas, enquanto Yamal parecia estar prestes a cochilar.

Mas a tentativa de Gavi não deu certo, pois ele foi rapidamente descoberto, e Yamal percebeu. Gavi ficou nervoso e tentou esconder o celular.

Copa do Mundo
Espanha crest
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ESP
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Cabo Verde
CPV
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Espanha
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Arábia Saudita
KSA

A dupla de jovens continua chamando a atenção dentro da seleção espanhola, não apenas pelo talento em campo, mas também pela forte relação que os une fora dele, algo que a mídia espanhola faz questão de destacar na cobertura diária do ambiente da seleção durante a viagem para a Copa do Mundo de 2026.

A Espanha inicia sua campanha na Copa do Mundo amanhã, segunda-feira, contra Cabo Verde, e depois enfrenta a Arábia Saudita e o Uruguai, respectivamente, nos dias 21 e 27 deste mês.

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