Vídeo: Um momento inesperado... Yamaal escapa da armadilha de Javi

Em uma cena espontânea que chamou a atenção do público espanhol nas redes sociais, o jornal *AS* publicou um vídeo engraçado do astro da seleção espanhola e do Barcelona, Lamine Yamal.

O vídeo mostrou o clima de descontração dentro da delegação da seleção espanhola durante o voo para o local de hospedagem nos Estados Unidos, em preparação para disputar a Copa do Mundo de 2026.

Gavi, companheiro de Yamal no Barcelona e na seleção, tentou brincar com ele e tirar sarro, gravando um vídeo enquanto ele dormia no avião, o que tentou fazer às escondidas, enquanto Yamal parecia estar prestes a cochilar.

Mas a tentativa de Gavi não deu certo, pois ele foi rapidamente descoberto, e Yamal percebeu. Gavi ficou nervoso e tentou esconder o celular.

A dupla de jovens continua chamando a atenção dentro da seleção espanhola, não apenas pelo talento em campo, mas também pela forte relação que os une fora dele, algo que a mídia espanhola faz questão de destacar na cobertura diária do ambiente da seleção durante a viagem para a Copa do Mundo de 2026.

A Espanha inicia sua campanha na Copa do Mundo amanhã, segunda-feira, contra Cabo Verde, e depois enfrenta a Arábia Saudita e o Uruguai, respectivamente, nos dias 21 e 27 deste mês.

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