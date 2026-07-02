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England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Um momento humanitário excepcional de Bellingham com um jornalista com deficiência

Inglaterra x RD Congo
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J. Bellingham
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Congo - Kinshasa
EUA
México

Participou da vitória sobre a República Democrática do Congo

Jude Bellingham, astro da Inglaterra, roubou a cena com um gesto maravilhoso fora de campo, após o término da partida de sua seleção contra a República Democrática do Congo, ontem, quarta-feira.

A Inglaterra escapou da maior surpresa da atual Copa do Mundo, após conquistar uma vitória emocionante sobre a República Democrática do Congo, por 2 a 1, nas oitavas de final do torneio.

Na zona mista, o meio-campista inglês parou ao ouvir um jornalista com deficiência mencionar a Venezuela.

Sem que Bellingham recebesse qualquer pergunta sobre a partida, o jogador sentiu a necessidade de dedicar algumas palavras de apoio ao povo da Venezuela, que foi afetado pelo recente terremoto.

Ele disse: “Muito ânimo e apoio à Venezuela, e envio a vocês também muito carinho e amor”.

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Essa demonstração de solidariedade foi recebida com grande entusiasmo pelos jornalistas presentes.



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