Vídeo: Um momento humanitário excepcional de Bellingham com um jornalista com deficiência

Jude Bellingham, astro da Inglaterra, roubou a cena com um gesto maravilhoso fora de campo, após o término da partida de sua seleção contra a República Democrática do Congo, ontem, quarta-feira.

A Inglaterra escapou da maior surpresa da atual Copa do Mundo, após conquistar uma vitória emocionante sobre a República Democrática do Congo, por 2 a 1, nas oitavas de final do torneio.

Na zona mista, o meio-campista inglês parou ao ouvir um jornalista com deficiência mencionar a Venezuela.

Sem que Bellingham recebesse qualquer pergunta sobre a partida, o jogador sentiu a necessidade de dedicar algumas palavras de apoio ao povo da Venezuela, que foi afetado pelo recente terremoto.

Ele disse: “Muito ânimo e apoio à Venezuela, e envio a vocês também muito carinho e amor”.

Essa demonstração de solidariedade foi recebida com grande entusiasmo pelos jornalistas presentes.







