Vídeo: Um momento difícil... A Jordânia sofre um gol histórico contra a Áustria

A seleção da Jordânia entrou para a história da Copa do Mundo ao participar da edição atual, pela primeira vez, mas sua estreia no torneio passou por um momento difícil depois de sofrer o primeiro gol de sua história na Copa do Mundo durante o confronto contra a Áustria, disputado na manhã desta quarta-feira.

A seleção austríaca conseguiu balançar as redes dos “Al-Nashama” aos 20 minutos, por meio de Romano Schmid, que recebeu um passe na entrada da grande área, controlou a bola com um primeiro toque magnífico e, em seguida, chutou com um efeito perfeito que foi parar no canto superior direito do goleiro jordaniano Yazid Abu Laila.

Com isso, Schmid tornou-se o autor do primeiro gol sofrido pela seleção jordaniana em uma fase final da Copa do Mundo, na primeira partida disputada pelos “Al-Nashama” em toda a sua história de participações no torneio.

A seleção jordaniana espera superar o choque do primeiro gol e se recuperar rapidamente no placar, especialmente porque um resultado positivo lhe dará um grande impulso neste grupo difícil, que também conta com a Argentina e a Argélia.

O gol de Schmid deu à Áustria uma vantagem inicial na disputa pela liderança do Grupo 10, que, horas antes, havia testemunhado a vitória da Argentina sobre a Argélia por 3 a 0, com gols de Lionel Messi.