A torcida no estádio de Dallas explodiu em entusiasmo quando a estrela colombiana Shakira (49 anos) apareceu no telão durante a partida entre Argentina e Áustria, onde a cantora internacional se sentou nas arquibancadas VIP para assistir ao lendário Lionel Messi quebrar vários recordes na Copa do Mundo.

Shakira, que interpretou a música oficial da Copa do Mundo de 2026, “Day Day”, apareceu durante o segundo tempo da partida disputada no estádio de Dallas, no Texas, onde acenou para a câmera e mandou um beijo para a torcida, que a recebeu com gritos estrondosos, antes de reaparecer novamente durante o intervalo do segundo tempo.

A cantora colombiana, que estava acompanhada por um de seus filhos durante a partida, teve a sorte de testemunhar um momento histórico: o 17º gol de Messi na Copa do Mundo, que o tornou o maior artilheiro isolado da competição, antes de ele marcar o 18º nos acréscimos, selando a vitória por 2 a 0, conforme informou o jornal “The Sun”.

Shakira é considerada um ícone associado à Copa do Mundo há anos, desde a Copa do Mundo da Alemanha de 2006, quando cantou na cerimônia de encerramento, depois deixou uma marca indelével em 2010 com a música “Waka Waka”, que se tornou a mais famosa da história da Copa do Mundo, seguida por “La La La” no Brasil em 2014 e, finalmente, “Dai Dai” na edição atual de 2026.

E o lendário Lionel Messi conseguiu assumir sozinho o título de maior artilheiro da história da Copa do Mundo ao aumentar sua contagem para 18 gols esta noite, ultrapassando Miroslav Klose (16).