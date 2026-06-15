Vídeo: Torcida japonesa impressiona o mundo mais uma vez contra a Holanda

A torcida japonesa chamou a atenção durante a partida de sua seleção contra a Holanda, na noite de domingo, na estreia de ambas na Copa do Mundo de 2026.

A seleção japonesa conseguiu um empate emocionante contra a Holanda (2 a 2) na noite de domingo passado em Arlington, no estado do Texas, na primeira rodada do Grupo 6 da Copa do Mundo de 2026.

O jornal “The Sun” informou que a torcida japonesa foi elogiada e descrita como “a melhor do jogo” após realizar uma ação que a colocou entre as mais populares do mundo após o empate com a Holanda.

Daichi Kamada marcou o dramático gol de empate aos 89 minutos, evitando a derrota da seleção do Leste Asiático na partida de estreia.

O segundo gol de empate animou a torcida japonesa, mas mesmo assim eles se preocuparam em limpar toda a bagunça que causaram minutos depois.

Os torcedores chegaram às arquibancadas munidos de sacos de lixo azuis e subiram e desceram pelas arquibancadas para recolher o lixo.

Limpar os estádios após as partidas tornou-se sinônimo da torcida japonesa, que fez o mesmo durante toda a Copa do Mundo de 2022 no Catar e na edição de 2018 na Rússia.

Imagens do momento circularam nas redes sociais, e outros torcedores se apressaram em elogiá-los.

Um deles escreveu: “Os melhores torcedores do esporte. Estou muito feliz por eles estarem na minha cidade”.

Outro comentou: “Adoro a cultura japonesa. É uma cultura respeitosa, madura e atenciosa com os outros”.

Um terceiro comentou: “Todo o respeito para a incrível torcida japonesa. Eles sempre fazem isso quando viajam para o exterior”.

Um quarto disse: “É um pequeno gesto, mas mostra o orgulho que o povo japonês carrega consigo para qualquer lugar”.

Outro acrescentou: “Os japoneses são um exemplo a ser seguido em termos de civilidade”.







