Vídeo... Torcida japonesa chama a atenção após os quatro gols da Tunísia

Os torcedores japoneses se prontificaram a recolher o lixo das arquibancadas do Estádio de Monterrey, logo após a vitória de sua seleção por 4 a 0 sobre a Tunísia, na partida disputada no México neste domingo, válida pela segunda rodada do Grupo 6, que coincidiu com a milésima partida da história da Copa do Mundo.

Esse comportamento espontâneo, conhecido no Japão como “Jomi Herui” (tradição de limpar as arquibancadas após os jogos), o espírito de responsabilidade em relação aos locais públicos, já que as câmeras flagraram um torcedor chamado Ken Okawa (30 anos) se abaixando para recolher copos plásticos e restos de comida ao redor de seu assento, considerando que esse costume, herdado de sua cultura, é uma forma de agradecer ao México, que sedia o torneio.

Ele disse: “Somos convidados no México e fui muito bem tratado, então essa é a minha maneira de expressar minha gratidão”, segundo o site da Rádio Mosaïque da Tunísia.

Esse comportamento está enraizado no Japão desde a primeira infância, já que os alunos aprendem a limpar suas próprias salas de aula.

A torcedora Miko Takia (41 anos) afirmou que “isso é parte natural da nossa cultura... Fazemos isso para garantir que tudo o que usamos fique limpo, para que a próxima pessoa possa usá-lo com conforto”.

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As imagens dos torcedores japoneses limpando as arquibancadas se espalharam amplamente durante a atual edição da Copa do Mundo, o que levou o governador do estado de Nuevo León, no México, Samuel García, a distribuir 20 mil sacos de lixo no estádio, no festival de torcedores e em pontos turísticos, atendendo aos pedidos da torcida japonesa.

Embora esse costume tenha impressionado o mundo, muitos torcedores o consideraram “algo natural”, nas palavras de Ichiro Oyo (27 anos).

Por sua vez, Rio Matsuka (32 anos) expressou seu orgulho por apresentar essa imagem civilizada da cultura japonesa no cenário mundial, dizendo: “Acho que demonstrar esse comportamento em um estádio como este, onde pessoas de todo o mundo estão nos observando, é motivo de muito orgulho”.

No âmbito futebolístico, o Japão consolidou sua liderança no Grupo F com 4 pontos, após empatar na última rodada com a Holanda, que obteve uma vitória esmagadora sobre a Suécia por 5 a 1, enquanto a Tunísia foi oficialmente eliminada da Copa do Mundo após não conseguir somar nenhum ponto, antes da última rodada marcada contra a seleção holandesa.

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