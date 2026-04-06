Vídeo: Sob o olhar de Jesus... O Al-Nasr goleia o Al-Hilal no “Derby dos Jovens”

A vigésima e última rodada do Campeonato Joi de Elite Sub-21 testemunhou um confronto intenso e emocionante entre os times do Al-Nassr e do Al-Hilal no clássico de Riad, onde o “Al-Aali” conseguiu uma vitória esmagadora por 4 a 0.

Com essa vitória, o Al-Nassr elevou sua pontuação para 38 pontos, ocupando a terceira posição, enquanto o Al-Hilal recuou para o segundo lugar com 40 pontos; no entanto, os dois times garantiram sua classificação para as quartas de final.

A partida contou com a presença do português Jorge Jesus, técnico da equipe principal do Al-Nassr, que sempre faz questão de estar presente para acompanhar os talentos.

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Várias estrelas conseguiram brilhar de forma notável, lideradas pelo meio-campista iraquiano Haider Abdulkarim, que conseguiu marcar o primeiro gol com uma cabeçada magnífica aos 49 minutos do segundo tempo.

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O ponta Abdulrahman Safiani marcou o segundo gol de sua equipe aos 64 minutos, antes que o meio-campista Rakan Al-Ghamdi marcasse o terceiro gol em uma cobrança de falta direta aos 70 minutos.

O atacante Fares Al-Salem fechou o placar para o Al-Nassr aos 88 minutos, garantindo ao time uma vitória merecida e encerrando o clássico de Riad de forma perfeita.



















