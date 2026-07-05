Vídeo: Situação de emergência interrompe o treino do Egito... e decisão urgente de Hossam Hassan

A seleção egípcia enfrenta uma verdadeira crise antes do confronto contra a Argentina, na terça-feira que vem, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O Egito se classificou para as oitavas de final após derrotar a Austrália nos pênaltis, após um empate em 1 a 1, enquanto a Argentina se classificou com dificuldade após uma vitória apertada sobre Cabo Verde por 3 a 2, após duas prorrogações.

A Federação Egípcia de Futebol divulgou hoje, domingo, um vídeo do campo de treino atingido por uma tempestade com trovoadas.

A Federação declarou: “O treino da seleção egípcia foi cancelado após uma hora devido a uma tempestade com trovoadas... e o treino foi retomado na academia, em preparação para o jogo contra a Argentina”.

E continuou: “A Seleção Egípcia de Futebol, comandada pelos gêmeos Hossam e Ibrahim Hassan, realizou seus treinos em Atlanta, nos Estados Unidos, em preparação para o confronto contra a Argentina às 19h da próxima terça-feira — horário do Cairo —, dentro das partidas das oitavas de final da Copa do Mundo. O treino durou menos de uma hora, devido a uma tempestade com trovoadas”.

A comissão técnica da seleção egípcia decidiu concluir o treino na academia do hotel onde a equipe está hospedada em Atlanta.







