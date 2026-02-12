VÍDEO: “Seria bom se começássemos a marcar mais gols!” – Arne Slot exige melhoria dos atacantes do Liverpool, que não estão acertando o alvo, para “tornar as coisas mais simples para nós mesmos”

Arne Slot disse aos jogadores ofensivos do Liverpool que seria “bom” se eles começassem a marcar mais gols para tornar as vitórias “mais simples”. Os Reds garantiram uma vitória apertada por 1 a 0 sobre o Sunderland na noite de quarta-feira, mantendo-se na briga por uma vaga entre os quatro primeiros, e embora o holandês estivesse satisfeito com o resultado, ele pediu aos jogadores de Merseyside que fossem mais precisos.

Traduzido automaticamente pelo GOAL-e