Vídeo: Será que o explodiram?.. Estádio destruído intensifica a polêmica sobre a Copa do Mundo nos EUA

Os jogadores da seleção da Suécia receberam um forte golpe antes de enfrentarem o Japão na última partida do Grupo 6 da Copa do Mundo de 2026.

De acordo com o site do New YorkPost, “o gramado do Estádio Toyota, em Frisco, no estado do Texas, estava coberto de escombros, equipamentos de construção e arquibancadas que pareciam danificadas, o que fez com que o treino da equipe — que conta com estrelas como Alexander Isak (Liverpool) e Victor Giocuris (Arsenal), parecesse ter sido realizada em um canteiro de obras e não em um estádio de futebol”.

Stefan Peterson, técnico da seleção sueca, revelou que a equipe já havia sido alertada sobre a situação antes de chegar ao estádio, afirmando que o treino não foi afetado, mas observou que os jogadores ficaram surpresos com a quantidade de escombros.

Suas declarações foram reproduzidas pelo jornal sueco “Aftonbladet”, onde ele disse: “Era para ter demolido alguma coisa, e parece que caiu na direção errada. Felizmente, ninguém se feriu. Talvez tenham detonado e algo tenha dado errado”.

Ele acrescentou: “Os jogadores ficaram um pouco surpresos ao chegarem e não sabiam o que havia acontecido ali”.

Por outro lado, os dirigentes do “FC Dallas”, clube proprietário do estádio, esclareceram em declarações ao site “The Athletic” que o trabalho fazia parte de uma demolição planejada e controlada dentro de uma área de construção em atividade, e que a demolição foi realizada utilizando a técnica de “demolição por tração”, sem o uso de explosivos, antes do início do treino da seleção sueca. “A equipe treinou no horário previsto e concluiu a sessão de treino normalmente.”

A Suécia ficou em terceiro lugar, com um ponto a menos que o Japão, vice-campeão do grupo liderado pela Holanda com 7 pontos, e as três seleções se classificaram para as oitavas de final, onde os companheiros de Isaac e Jukeris devem enfrentar a França na quarta-feira, 1º de julho.

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