Sami Al-Jaber, ex-astro da seleção saudita, acredita que a Arábia Saudita sofre de uma clara carência na posição de centroavante, explicando que essa deficiência ficou evidente diante do Kuwait.

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A seleção saudita conquistou uma difícil vitória sobre o Kuwait, na última quarta-feira (1 a 0), na primeira rodada da Copa do Golfo 27, em uma partida que teve uma atuação modesta de Abdullah Al-Hamdan, atacante da Arábia Saudita.

Sami Al-Jaber afirmou, em declarações no programa "Nadina": "A Arábia Saudita atualmente sente falta do atacante letal que sabe marcar gols e aproveitar as chances, ao contrário do que acontecia no passado".

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E acrescentou: "Atualmente temos atacantes do mais alto nível no Campeonato Saudita, mas são estrangeiros, e os nomes locais não são capazes de apresentar o nível exigido".

E prosseguiu: "Mas o mais importante é que a seleção saudita conquistou a vitória na partida contra o Kuwait, que testemunhou o nascimento de vários craques, como Hammam Al-Hammami".

E concluiu: "A Arábia Saudita apareceu com um espírito diferente e foi especial ao máximo, mas a seleção kuwaitiana fez uma grande partida defensiva, e respeito claramente nossa seleção, que conseguiu fechar o meio".







