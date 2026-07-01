Vídeo... Ryan Sharqi gera polêmica com uma imagem curiosa ao lado de Deschamps

O francês Ryan Sharqi, estrela do Manchester City, gerou polêmica com uma cena curiosa ao lado de Didier Deschamps, técnico da Seleção Francesa, após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção da França venceu com facilidade a Suécia (3 a 0), na madrugada desta quarta-feira, nas oitavas de final, avançando para as quartas de final, onde enfrentará a seleção do Paraguai, que eliminou a Alemanha nos pênaltis.

A partida – como é habitual nas partidas da Copa do Mundo de 2026 – contou com o brilho do quarteto ofensivo formado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Makel Oulissi e Bradley Barkola, sendo que todos contribuíram para os três gols.

Depois de garantir o resultado, Deschamps decidiu colocar Sharqi em campo aos 85 minutos no lugar de Kylian Mbappé, mas parece que isso não agradou ao astro do Manchester City.

Sharqi entrou como reserva em todas as partidas da França na Copa do Mundo, mas suas participações anteriores ocorreram mais cedo.

Um vídeo se espalhou pelas redes sociais na manhã desta quarta-feira, no qual Sharqi ignorou seu técnico, Deschamps, quando este se aproximou para cumprimentá-lo após o término da partida.

Deschamps tentou conversar com Sharqi dentro do campo, mas parece que este se recusou a ouvi-lo, o que pode abalar a relação entre os dois nas próximas partidas da Copa do Mundo.







