A lenda do futebol holandês, Ruud Koolit, encerrou sua carreira como comentarista na rede “BeIN Sports” com uma mensagem comovente, após a eliminação da seleção de seu país da Copa do Mundo de 2026 para o Marrocos nos pênaltis (3 a 2), depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados (1 a 1).

Durante sua participação no estúdio de análise da emissora, Kluivert anunciou que essa seria sua última aparição, dizendo: “Acho que esta será a última vez que estarei com vocês. Vou sentir saudades de vocês, meus amigos, depois da Copa do Mundo”.

As palavras do astro holandês não se limitaram à despedida de seus colegas, mas trouxeram mensagens humanísticas e culturais, pois ele afirmou que um dos pontos mais marcantes de sua experiência no Catar foi conhecer de perto a identidade islâmica, ressaltando que a imagem que tinha anteriormente era influenciada pelos preconceitos predominantes na mídia europeia.

Hulit disse: “O mais bonito aqui no Catar é que conheci a verdadeira identidade dos muçulmanos; pois há preconceitos causados pela mídia na Europa. Aprendi muito sobre a identidade islâmica, e agradeço a vocês por tudo o que me deram, e estende-se meu agradecimento a todos os meus queridos companheiros”.

As palavras do ex-capitão da seleção holandesa foram proferidas em uma noite triste para os “Moinhos”, depois que a trajetória da Holanda na Copa do Mundo chegou ao fim nas mãos da seleção marroquina, que continuou a fazer história ao se classificar para as oitavas de final, em mais uma conquista que se soma ao seu histórico na Copa do Mundo.