Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Ruud GullitBeIN Sports

Traduzido por

Vídeo: Ruud Koolit, após a eliminação da Holanda: Agora eu sei a verdade sobre os muçulmanos!

Países Baixos x Marrocos
Países Baixos
Marrocos
Copa do Mundo
R. Gullit
Egito
Argélia
Arábia Saudita
Iraque
Jordânia
Países Baixos
Marrocos
México
Egito
Argélia
Arábia Saudita
Iraque
Jordânia

Uma mensagem maravilhosa da lenda holandesa

A lenda do futebol holandês, Ruud Koolit, encerrou sua carreira como comentarista na rede “BeIN Sports” com uma mensagem comovente, após a eliminação da seleção de seu país da Copa do Mundo de 2026 para o Marrocos nos pênaltis (3 a 2), depois que o tempo regulamentar e a prorrogação terminaram empatados (1 a 1).

Durante sua participação no estúdio de análise da emissora, Kluivert anunciou que essa seria sua última aparição, dizendo: “Acho que esta será a última vez que estarei com vocês. Vou sentir saudades de vocês, meus amigos, depois da Copa do Mundo”.

As palavras do astro holandês não se limitaram à despedida de seus colegas, mas trouxeram mensagens humanísticas e culturais, pois ele afirmou que um dos pontos mais marcantes de sua experiência no Catar foi conhecer de perto a identidade islâmica, ressaltando que a imagem que tinha anteriormente era influenciada pelos preconceitos predominantes na mídia europeia.

Hulit disse: “O mais bonito aqui no Catar é que conheci a verdadeira identidade dos muçulmanos; pois há preconceitos causados pela mídia na Europa. Aprendi muito sobre a identidade islâmica, e agradeço a vocês por tudo o que me deram, e estende-se meu agradecimento a todos os meus queridos companheiros”.

As palavras do ex-capitão da seleção holandesa foram proferidas em uma noite triste para os “Moinhos”, depois que a trajetória da Holanda na Copa do Mundo chegou ao fim nas mãos da seleção marroquina, que continuou a fazer história ao se classificar para as oitavas de final, em mais uma conquista que se soma ao seu histórico na Copa do Mundo.

Publicidade